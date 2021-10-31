Качество, одобренное покупателем! Названы Марки №1 в России – 2021

За лучших производителей товаров и услуг проголосовали десятки тысяч россиян по всей стране

Стали известны лауреаты ежегодной национальной премии доверия потребителей МАРКА №1 В РОССИИ® -2021.

Знак качества и признание россиян получили:



"Услуги и сервис": "Мегафон"; ПАО "Сбербанк" в номинации банк; авиакомпания – "Аэрофлот"; загородный отель – "Мистраль Отель и СПА"; "Утконос"; "Ашан"; "Fix Price"; "Шоколадница"; маркетплейс товаров для здоровья – "Здравсити"; сеть фитнес-клубов – "С.С.С.Р", лотерея "Русское лото"

"Продовольственные товары" торговые марки: "MacCoffee"; кетчупы и соусы, майонез, джемы – "Махеевъ", "Любятово"; "Бизнес Меню" в номинации – обед быстрого приготовления; сыры – "Oltermanni"; плавленый и творожный сыры – "Hochland"

"Непродовольственные товары" торговые марки: моторное масло – "Idemitsu"; "Аскона"; "Лазурит"; мягкая мебель – "MOON"; керамическая плитка – "Kerama Marazzi"; напольные покрытия – "Tarkett"; инструменты – "Зубр"; бытовой клей – "Момент"; лакокрасочные материалы – "ТЕКС"; чайник – "Vitek"; "BQ" в номинации – телефоны масс-маркет; "StarLine" – автосигнализации; "Glade"; чистящее средство для стекол и зеркал – "Mr.Muscle"; "OFF!" – в номинации средства защиты от насекомых(репелленты); средства защиты от насекомых (инсектициды) – "Combat"; садовая техника – "Stihl"; почва грунт – "Terra Vita", а так же предметы личной гигиены – "Veiro".

"Медицинские товары" торговые марки: "Тантум Верде"; "Дифлюкан"; глюкометры – "Акку-Чек"; детские витамины – "Витамишки"; "Фарингосепт", "Кальций – Д3 Никомед", "Детралекс", шампунь от перхоти – "Низорал", "Кардиомагнил", "Артра", витаминно-минеральные комплексы для взрослых – "Vitrum", "Левомеколь" и многие другие.

Подробная информация о лауреатах премии на сайте.

C сентября по октябрь 2021 года путем прямого голосования россияне выразили свое отношение к производителям различных товаров и услуг, представленных на отечественном рынке, заполнив в электронных СМИ и в социальной сети Facebook открытые анкеты и вписав в них названия лучших компаний и марок. В этом году охват аудитории составил более 120 тысяч пользователей.

В 2018 году в рамках Ежегодной премии МАРКА №1 В РОССИИ®️ была введена категория для голосования "ЛУЧШИЕ в шоу-бизнесе по версии РУНЕТА". В 2021 году партнером данной категории уже второй раз выступил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 октября 2021 года. Россиянам задавалось два вопроса – отдельно про исполнителя и исполнительницу российской эстрады, которые звучали следующим образом: "Я назову Вам певцов / певиц российской эстрады, а Вы скажите, кого из них Вы бы назвали лучшим певцом/певицей 2021 года. Назовите одного певца/певицу из предложенного списка". Закрытый список формировался на основе открытого вопроса, где россияне называли претендентов на звание лучшего певца и певицы в 2021 году.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

По результатам опроса лауреатами 2021 года стали: Лучший исполнитель – Олег Газманов, Лучшая исполнительница – Полина Гагарина.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)– исследовательский центр № 1 в России и СНГ, который предоставляет услуги полного исследовательского цикла и консультирует крупный и малый бизнес, ведущие научные центры и государственные учреждения различных стран, СМИ и международные организации.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 11 декабря 2021 года.

Гостей ждет предновогодний гала-концерт звезд шоу-бизнеса, подарки от Марок №1, розыгрыши призов и прекрасное настроение!

В связи с ограничениями, связанными с пандемией, церемония пройдет в формате COVID-FREE.