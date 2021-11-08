"Русское горе от ума" в Школе современной пьесы

Зрителям представят абсолютно новое видение классического произведения

Надоела скучная классика? Устали от одинаковых героев в пышных костюмах, чинно кружащихся у пыльных портьер? Тогда вам точно в театр "Школа современной пьесы" на спектакль "Русское горе… от ума", показ которого состоится 17 ноября.

Ироничный мюзикл по комедии Грибоедова "Горе от ума" представит зрителю совершенно новый взгляд на произведение, знакомое со школьной скамьи. Герои споют арии, станцуют танго, заставят смеяться и удивят интересными отсылками на культуру и события современности. Постановка заставит узнать в персонажах себя и своих знакомых, а также задуматься над текстами песен, в которых крылатые выражения приобретают новый смысл. Все музыкальные композиции исполняются под живой аккомпанемент.

Декорации и костюмы актеров, оформленные в черно-белых тонах, представляют собой "театр силуэтов": сами собой возникают вырезанные из бумаги двухмерные предметы интерьера. Лица актеров выбелены, как бы напоминая, что они находятся на сцене театра и это все не по-настоящему. С одной стороны, такая нарочитая двухмерность добавляет действу нарочитой гротескности. С другой стороны, так больше подчеркнут контраст между ними и Чацким, которым чувствует себя изгоем в этом фальшивом, контрастном обществе, где не существует полутонов.

Благодаря необычной сценографии заметно и изменение отношения к главному герою: в самом начале Чацкий предстает в белом костюме, а к концу его облик все больше и больше напоминает современного человека - свитер, потертые джинсы. Нет и намека на классику.

Из множества действующих лиц осталось всего пять, остальные присутствуют на фоне, лишь иногда показываясь публике. Помимо основных мотивов оригинальной пьесы, спектакль вносит авторскую трактовку некоторых моментов. В том числе, многие крылатые строки пьесы предстают с другой стороны, освещая события современности. Актеры много поют и танцуют: здесь будет ария Лизы в народном стиле, экспрессивное танго Чацкого и Софьи, дуэт Софьи и Молчалина.

Нельзя не отметить и актерскую игру: Невероятно обаятельный Фамусов в исполнении Ивана Мамонова совершенное не выглядит привычным у Грибоедова брюзгой. Здесь он молод, харизматичен и, если быть честным, не вызывает ни капли отрицательных эмоций у зрителя. Лиза, чью роль филигранно исполнила молодая артистка "Школы современной пьесы" Екатерина Лисицына – жеманна, возможно, ветрена, и немного легкомысленна, как все барышни юного возраста, но, что самое важное, очень искренна в каждом своем слове и жесте.

Совершенно невероятен Алексей Гнилицкий в роли Чацкого. Так точно передан образ "лишнего человека", непонятого большинством. Он ищет и не находит, он растерян, но при этом сохраняет веру в свои идеалы.

Любителям классики будет интересно взглянуть на новое прочтение, посмотреть на известных персонажей под другим углом, а тем, кто классику не очень любит – представится отличный шанс познакомиться с ней и не заскучать.