Поэтический вечер "Оркестр Маленко" пройдет в Москве 19 ноября

Поэтический вечер "Оркестр Маленко" пройдет в Москве 19 ноября
Фото: пресс-служба
Московский театр поэтов продолжает юбилейные торжества, посвященные 50-летию руководителя центра Влада Маленко

19 ноября состоится музыкально-поэтический спектакль по мотивам книги "Море волнуется разное", презентация которой состоялась в начале этого года. На сцене, благодаря актёрскому мастерству автора, а также оригинальной музыкальной составляющей, созданной легендарным музыкантом Сергеем Летовым и музыкальным продюсером Андреем Крупником, развернётся захватывающее интерактивное путешествие по просторам книжных страниц.

Фото: пресс-служба

Важнейшей частью и отличительной особенностью постановки станет использование видеоарта в качестве видеодекораций. Немаловажной отличительной особенностью Влада Маленко, как актёра и режиссёра,  является прямое и живое взаимодействие с публикой. Следует отметить, что это не в классическом понимании  иммерсивный спектакль, ведь зритель незаметно для себя вовлекается в действие.

В постановке "Оркестр Маленко", хоть и являющейся по большей части моноспектаклем, помимо музыкантов, примут участие молодые артисты и поэты Московского театра поэтов. В повествовании найдется место и лирическим мотивам, и гражданской позиции, и, юмору, ведь с баснями Влада Маленко уже многие годы абитуриенты поступают в актёрские училища, а с 2017-го года было поставлено уже два спектакля по его басням: "Контрабасни" (режиссёр Алёна Муратова), ставший репертуарным в Центре драматургии и режиссуры, и "Осторожно! Басни" (режиссёр Влад Маленко), который является репертуарным сейчас в театре Et Cetera.

Фото: пресс-служба

Более двадцати лет Маленко являлся ведущим актёром Театра на Таганке, а после создал и развивает собственное детище – Московский театр поэтов, в состав которого входят молодые современные поэты, режиссёры, музыканты и актёры не только из Москвы, но и со всех уголков России.

Мероприятие состоится 19 ноября в 19:00 по адресу: переулок Чернышевского, 4, стр. 2 ("Есенин Центр").

Подробности на сайте: esenin-museum.ru

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