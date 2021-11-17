Гала-концерт членов жюри и финалистов IV Международного конкурса органистов имени В.Ф.Одоевского

Гала-концерт членов жюри и финалистов IV Международного конкурса органистов имени В.Ф.Одоевского
Концерт пройдет 20 ноября в 15:00

Александр Князев, орган (Россия)
Йоханнес Эбенбауэр, орган (Австрия)
Лауреаты конкурса органистов имени В.Ф.Одоевского

20 ноября в Кафедральном соборе святых Петра и Павла в Москве состоится гала-концерта членов жюри и финалистов IV Международного конкурса органистов имени В.Ф.Одоевского.

У любителей органной музыки есть возможность стать свидетелями захватывающего события: в этот день решится судьба трех финалистов крупнейшего российского состязания молодых органистов. Они уже лауреаты, лучшие из лучших, но именно концертные выступления заключительного тура определят, кому достанется золото, кому – серебро, а кому – бронза.

По условиям конкурса финалисты должны исполнить сочинения, наилучшим образом соответствующие стилистике органа собора – исторического инструмента фирмы "Вильгельм Зауэр" (1898).

Кроме этого, слушателей ждут выступления членов жюри конкурса. Александр Князев отдал предпочтение музыке И.С Баха, которая занимает в его репертуаре особое место, а австрийский органист Йоханнес Эбенбауэр, признанный мастер органной импровизации, выступит в своем коронном амплуа.

Международный конкурс органистов имени В.Ф.Одоевского уникален тем, что проводится на пяти концертных площадках одного города. Участники смогут во всей полноте продемонстрировать свои исполнительские возможности, в том числе умение быстро осваивать новый инструмент, подбирать наиболее удачные в акустическом и художественном отношении регистровые решения с учетом особенностей зала и органа.

В 2021 году конкурс проходит с 14 по 21 ноября.

Свое название конкурс получил в честь выдающегося российского музыковеда, музыкального критика и общественного деятеля, писателя и философа, одного из основоположников русского музыкознания, автора первых в России оригинальных сочинений для органа – Владимира Федоровича Одоевского (1804-1869). В состав жюри входят выдающиеся российские и зарубежные специалисты в сфере органного искусства. Председатель жюри – заслуженный артист России, профессор РАМ имени Гнесиных, Александр Фисейский.

Заслуженный артист России Александр Князев – один из самых харизматичных музыкантов своего поколения. Он успешно выступает как виолончелист и органист, завоевав международное признание и горячую любовь публики. Центральное место в его репертуаре занимают большие баховские программы, такие как Восемнадцать лейпцигских хоралов, Шесть трио-сонат, "Искусство фуги", "Гольдберг-вариации", Шесть сонат для скрипки и органа.

Йоханнес Эбенбауэр – признанный авторитет европейского органного сообщества. В 1985 году он занял пост ассистента главного органиста собора Святого Стефана в Вене, а с 1991 по 2005 годы был главным капельмейстером собора, руководил его музыкальной жизнью и несколькими коллективами. В настоящее время Эбенбауэр преподает в Венском университете и Венской консерватории классы органа, церковного органа, композиции и импровизации. Он является органистом венской Францисканеркирхе, где играет на уникальном органе Wöckherl, построенном в 1642 году.

В программе: И.С.Бах, шедевры органной музыки барокко и романтизма

Суббота, 20 ноября, 15:00

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