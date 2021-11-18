40% россиян интересуются ковид-статусом нового знакомого на Мамбе

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Это выяснили приложение для знакомств Mamba и экосистема медицинских сервисов BestDoctor, опросив 5000 россиян
Несмотря на четвертую волну коронавируса, 57%
опрошенных встречаются в оффлайне также часто, как и летом, а 8% стали еще
более активней.
Информационную ковид-повестку отслеживают 97,3% опрошенных. Это влияет на их поведение: 42,7% респондентов сказали, что начали больше уделять внимания личной гигиене – появилась привычка дезинфицировать руки. 24% опрошенных признались, что сильнее тревожатся за близких.
Популярность вакцинации растет. 52% высказались за обязательную вакцинацию по всей стране. Сделать прививку от коронавируса из тех, кто ранее не решался, готовы 49,4% респондентов.
Самой надежной вакциной россияне считают Sputnik – 77,4% опрошенных назвали именно этот препарат в качестве прививки. Почти 14% выбрали "Ковивак", а 7% респондентов остановили на "Эпивак Короне". Зарубежные вакцины желали бы поставить лишь 1,7% опрошенных пользователей сайта знакомств.
При общении в мессенджере эта тема также активно муссируется. Четверть (26%) опрошенных уточняют, вакцинирован ли их собеседник, а 14% задают прямой вопрос о том, переболел ли человек COVID-19 или болеет сейчас. Для оставшихся 60% разговоры о COVID-19 неинтересны.
Если говорить об очных встречах, то личная симпатия остается все-таки важней: 93% пойдут на свидание вопреки всему. Лишь 7% принципиально не пойдут на встречу с человеком без вакцинации или ПЦР-теста.
"В ноябре начинается так называемый cuffing season. Это особое время года, когда люди острее чувствуют одиночество и активней знакомятся. Этому состоянию способствует холодная погода и приближение Нового года, который люди не хотят встречать одни. В сутки у нас знакомится порядка 3 млн человек, на фоне этой повышенной активности вакцинация очень важна", – прокомментировала ситуацию Наталья Красильникова, PR-менеджер Mamba.
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