40% россиян интересуются ковид-статусом нового знакомого на Мамбе

Важен ли ковид-статус нового знакомого?

Это выяснили приложение для знакомств Mamba и экосистема медицинских сервисов BestDoctor, опросив 5000 россиян

Несмотря на четвертую волну коронавируса, 57% опрошенных встречаются в оффлайне также часто, как и летом, а 8% стали еще более активней.



Информационную ковид-повестку отслеживают 97,3% опрошенных. Это влияет на их поведение: 42,7% респондентов сказали, что начали больше уделять внимания личной гигиене – появилась привычка дезинфицировать руки. 24% опрошенных признались, что сильнее тревожатся за близких.

Популярность вакцинации растет. 52% высказались за обязательную вакцинацию по всей стране. Сделать прививку от коронавируса из тех, кто ранее не решался, готовы 49,4% респондентов.

Самой надежной вакциной россияне считают Sputnik – 77,4% опрошенных назвали именно этот препарат в качестве прививки. Почти 14% выбрали "Ковивак", а 7% респондентов остановили на "Эпивак Короне". Зарубежные вакцины желали бы поставить лишь 1,7% опрошенных пользователей сайта знакомств.

При общении в мессенджере эта тема также активно муссируется. Четверть (26%) опрошенных уточняют, вакцинирован ли их собеседник, а 14% задают прямой вопрос о том, переболел ли человек COVID-19 или болеет сейчас. Для оставшихся 60% разговоры о COVID-19 неинтересны.

Если говорить об очных встречах, то личная симпатия остается все-таки важней: 93% пойдут на свидание вопреки всему. Лишь 7% принципиально не пойдут на встречу с человеком без вакцинации или ПЦР-теста.

"В ноябре начинается так называемый cuffing season. Это особое время года, когда люди острее чувствуют одиночество и активней знакомятся. Этому состоянию способствует холодная погода и приближение Нового года, который люди не хотят встречать одни. В сутки у нас знакомится порядка 3 млн человек, на фоне этой повышенной активности вакцинация очень важна", – прокомментировала ситуацию Наталья Красильникова, PR-менеджер Mamba.