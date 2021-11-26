VIII Международный рождественский фестиваль "АДВЕНТ"

С 28 ноября по 26 декабря 2021 в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла пройдет грандиозное мероприятие

Рождественский фестиваль духовной музыки "Адвент" ежегодно приглашает слушателей окунуться в удивительную атмосферу подготовки к Рождеству. В западной христианской традиции Адвент – особое время радостного ожидания чуда, и концерты фестивальной афиши распахивают дверь в огромный мир грядущего праздника. Фестиваль продлится четыре недели, его приоритеты – эксклюзивные программы, высокий профессионализм, выступления лучших музыкантов и создание неповторимой атмосферы.



"В этом году концепцию фестиваля подсказали реалии времени: не будет масштабных хоровых и симфонических программ, но сегодняшнее время ограничений – прекрасная возможность представить серию интереснейших камерных программ: ансамбли старинной музыки создают ощущение тепла, уюта и почти домашнего музицирования, — чувство сопричастности к магии звуков. И, конечно, “Адвент” – это возможность услышать известных органистов и исторический орган собора", – рассказал директор фонда Collegium Musicum Олег Романенко.

Фестиваль откроется 28 ноября программой, посвященной 265-летию со дня рождения Моцарта. Его Реквием остается одной из самых популярных программ Collegium Musicum, но для фестиваля ансамбль готовит уникальную программу – в один вечер прозвучат все церковные сонаты композитора. Сохранилось семнадцать пьес, созданных Моцартом в возрасте 16-24 лет, когда он служил концертмейстером при дворе Зальцбургского архиепископа. Это изящные инструментальные миниатюры, которые отличаются легкостью, изящностью и мелодичностью. Они напоминают нам, что Моцарт с 6 лет публично выступал как органист, играл на многих известных органах Европы и признавался, что "на мой взгляд и мой слух орган – король всех инструментов".

2 декабря – еще одно уникальное событие: программу "Музыка на Святое Рождество и к праздникам" представит "Ренессанс-оркестр". Проект объединяет музыкантов Москвы и Петербурга, исполняющих музыку эпохи Ренессанса. И хотя в те времена оркестров не существовало, сегодня его идея выглядит очень заманчивой и дает колоссальные возможности – в одном концерте можно услышать множество необычных старинных инструментов и самую разнообразную музыку. Среди прочего, прозвучат пьесы из Сборника Пьера Фалеза (1571), недавно расшифрованные и подготовленные к публикации одним из участников проекта.

Ценителей старинной музыки ждет подарок и от ансамбля "Хронос" под руководством Евгения Скурата – новая программа "Рождественская музыка от Перотина до Мессиана". 19 декабря, в преддверии западноевропейского Рождества, в соборе будут звучать сочинения из средневековых рукописей, древнейшие византийские стихиры, произведения европейских авторов Возрождения и Барокко, русские духовные песнопения допетровских времен, а также несколько шедевров ХХ века. Выступление "Хроноса" – всегда больше чем просто концерт, это мистерия, где встречаются Восток и Запад, далекое прошлое и настоящее.

5 декабря фестиваль продолжит органный вечер "Бах-гала": формат, когда органисты разных поколений исполняют на историческом органе собора музыку немецкого мастера, стал одним из наиболее популярных у фестивальной публики. В этом году специальные программы готовят любимцы московской публики, постоянные участники проектов Collegium Musicum – Фёдор Строганов, испанский органист Даниэль Сальвадор и мэтр отечественной органной школы, заслуженный артист России Александр Фисейский.

12 и 18 декабря на фестивале будет звучать современная музыка. Блистательный альтист Сергей Полтавский известен как один из самых интересных музыкантов, работающих в экспериментальных форматах и сотрудничающих с современными композиторами. Вместе с пианистом и органистом Владимиром Скомороховым он будет играть музыку живых классиков – наших современников, самых исполняемых и востребованных на крупнейших сценах мира: Арво Пярта, Стива Райха, Нико Мьюли, Кайи Саариахо. Это программа для тех, кто ищет нечто большее, чем просто хороший классический концерт, и готов погрузиться в эксперименты с живой электроникой в уникальной акустике соборного пространства. Программа Марианны Высоцкой из цикла "Голоса Вселенной. Орган XXI века" – это панорама органной музыки последнего столетия, в которой представлены и классики (Мессиан, Лангле, Пярт), и яркие зарубежные авторы (Кампо, Яманучи), и целая плеяда отечественных композиторов (Альфред Шнитке, Валерий Кикта, Фарадж Караев), в том числе прозвучит российская премьера пьесы "Love" Дмитрия Смирнова, умершего прошлой весной от коронавируса.

26 декабря ансамбль Collegium Musicum по традиции исполнит сочинения Баха, предназначенные для радостных дней Рождества. В этом году будет звучать третья часть знаменитой "Рождественской оратории" и кантата на хорал Мартина Лютера "Слава Тебе, Иисусе Христе". Они отличаются особенно торжественным характером, а ансамбль старинных инструментов полностью погружает в атмосферу эпохи.

Билеты: https://collegiummusicum.ru/

