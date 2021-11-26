VIII Международный рождественский фестиваль "АДВЕНТ"

VIII Международный рождественский фестиваль "АДВЕНТ"
С 28 ноября по 26 декабря 2021 в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла пройдет грандиозное мероприятие

Рождественский фестиваль духовной музыки "Адвент" ежегодно приглашает слушателей окунуться в удивительную атмосферу подготовки к Рождеству. В западной христианской традиции Адвент – особое время радостного ожидания чуда, и концерты фестивальной афиши распахивают дверь в огромный мир грядущего праздника. Фестиваль продлится четыре недели, его приоритеты – эксклюзивные программы, высокий профессионализм, выступления лучших музыкантов и создание неповторимой атмосферы.

"В этом году концепцию фестиваля подсказали реалии времени: не будет масштабных хоровых и симфонических программ, но сегодняшнее время ограничений – прекрасная возможность представить серию интереснейших камерных программ: ансамбли старинной музыки создают ощущение тепла, уюта и почти домашнего музицирования, — чувство сопричастности к магии звуков. И, конечно, “Адвент” – это возможность услышать известных органистов и исторический орган собора", – рассказал директор фонда Collegium Musicum Олег Романенко.

Фестиваль откроется 28 ноября программой, посвященной 265-летию со дня рождения Моцарта. Его Реквием остается одной из самых популярных программ Collegium Musicum, но для фестиваля ансамбль готовит уникальную программу – в один вечер прозвучат все церковные сонаты композитора. Сохранилось семнадцать пьес, созданных Моцартом в возрасте 16-24 лет, когда он служил концертмейстером при дворе Зальцбургского архиепископа. Это изящные инструментальные миниатюры, которые отличаются легкостью, изящностью и мелодичностью. Они напоминают нам, что Моцарт с 6 лет публично выступал как органист, играл на многих известных органах Европы и признавался, что "на мой взгляд и мой слух орган – король всех инструментов".

2 декабря – еще одно уникальное событие: программу "Музыка на Святое Рождество и к праздникам" представит "Ренессанс-оркестр". Проект объединяет музыкантов Москвы и Петербурга, исполняющих музыку эпохи Ренессанса. И хотя в те времена оркестров не существовало, сегодня его идея выглядит очень заманчивой и дает колоссальные возможности – в одном концерте можно услышать множество необычных старинных инструментов и самую разнообразную музыку. Среди прочего, прозвучат пьесы из Сборника Пьера Фалеза (1571), недавно расшифрованные и подготовленные к публикации одним из участников проекта.

Ценителей старинной музыки ждет подарок и от ансамбля "Хронос" под руководством Евгения Скурата – новая программа "Рождественская музыка от Перотина до Мессиана". 19 декабря, в преддверии западноевропейского Рождества, в соборе будут звучать сочинения из средневековых рукописей, древнейшие византийские стихиры, произведения европейских авторов Возрождения и Барокко, русские духовные песнопения допетровских времен, а также несколько шедевров ХХ века. Выступление "Хроноса" – всегда больше чем просто концерт, это мистерия, где встречаются Восток и Запад, далекое прошлое и настоящее. 

5 декабря фестиваль продолжит органный вечер "Бах-гала": формат, когда органисты разных поколений исполняют на историческом органе собора музыку немецкого мастера, стал одним из наиболее популярных у фестивальной публики. В этом году специальные программы готовят любимцы московской публики, постоянные участники проектов Collegium Musicum – Фёдор Строганов, испанский органист Даниэль Сальвадор и мэтр отечественной органной школы, заслуженный артист России Александр Фисейский.

12 и 18 декабря на фестивале будет звучать современная музыка. Блистательный альтист Сергей Полтавский известен как один из самых интересных музыкантов, работающих в экспериментальных форматах и сотрудничающих с современными композиторами. Вместе с пианистом и органистом Владимиром Скомороховым он будет играть музыку живых классиков – наших современников, самых исполняемых и востребованных на крупнейших сценах мира: Арво Пярта, Стива Райха, Нико Мьюли, Кайи Саариахо. Это программа для тех, кто ищет нечто большее, чем просто хороший классический концерт, и готов погрузиться в эксперименты с живой электроникой в уникальной акустике соборного пространства. Программа Марианны Высоцкой из цикла "Голоса Вселенной. Орган XXI века" – это панорама органной музыки последнего столетия, в которой представлены и классики (Мессиан, Лангле, Пярт), и яркие зарубежные авторы (Кампо, Яманучи), и целая плеяда отечественных композиторов (Альфред Шнитке, Валерий Кикта, Фарадж Караев), в том числе прозвучит российская премьера пьесы "Love" Дмитрия Смирнова, умершего прошлой весной от коронавируса.

26 декабря ансамбль Collegium Musicum по традиции исполнит сочинения Баха, предназначенные для радостных дней Рождества. В этом году будет звучать третья часть знаменитой "Рождественской оратории" и кантата на хорал Мартина Лютера "Слава Тебе, Иисусе Христе". Они отличаются особенно торжественным характером, а ансамбль старинных инструментов полностью погружает в атмосферу эпохи.

Билеты: https://collegiummusicum.ru/

Отдел информации

Ответить:

новости партнеров

Будущий министр экономики Германии отказался считать "Северный поток - 2" коммерческим проектом

В партии уверены, что Москве нужна магистраль для козней против Украины

Попытка Лукашенко шантажировать Евросоюз провалилась - эксперт

Глава Белоруссии закрепил себя в качестве "террориста"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей