МХАТ им М.Горького покажет "Женщин Есенина"

МХАТ им М.Горького покажет "Женщин Есенина"
Фото: Слава Новиков
3 и 4 декабря театр представит премьеру по книге Захара Прилепина в инсценировке Елены Исаевой

Актрисы Екатерина Стриженова, Агния Кузнецова, Екатерина Волкова, Алиса Гребенщикова, Мария Янушевская и Наталия Медведева расскажут новую историю любви великого поэта, вскроют подлинную глубину его чувств и причину трагедии. С этой стороны на творчество и жизнь Есенина еще никто не смотрел.

Поэт – это не тот, кто пишет стихи, а тот, кто платит за них своей судьбой. Жизнь Сергея Есенина – это вечный поиск счастья и вечное разочарование. Спектакль расскажет о тайнах детства и семьи всенародно любимого русского гения, с этой стороны на творчество и жизнь поэта еще никто не смотрел.

Известно, что в жизни Сергея Есенина было несколько больших романов, отразившихся в его поэзии. Почти все они заканчивались трагически. Он посвящал своим возлюбленным стихи, ставшие классикой русской поэзии, но не умел сохранить чувство к женщине надолго. Кто они – эти "женщины Есенина"? Кого они любили – гениального поэта? Ангела с золотыми волосами? "Озорного гуляку"?

Как взаимоотношения родителей Есенина, драматичные повороты в судьбе его матери отозвались в его взрослой жизни и его личных отношениях с женщинами?

Есенин все время ищет любовь, чувствует, что спасение – в ней, и в то же время постоянно бежит от нее. Есенин находит любовь, но нужна она ему оказывается только для творческой силы, а не для личного счастья. И за все свои стихи Есенин платит своей судьбой, своей жизнью, своей кровью.

МХАТ им. М. Горького расскажет зрителям о поэте, обратившись к его личной жизни, к судьбам женщин, которые оставили след в его творчестве. И поскольку спектакль основан на книге Захара Прилепина из серии ЖЗЛ "Сергей Есенин. Обещая встречу впереди", за достоверность рассказа можно ручаться. Инсценировку по книге написала Елена Исаева, драматург, сценарист и поэт. Яркая оригинальная сценография и музыкально-драматический темп спектакля погрузят зрителей в атмосферу эпохи Есенина.

Продолжительность спектакля 2 часа 50 минут.

Отдел информации

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