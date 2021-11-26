"Бешеный хворост" покажут в новом актерском составе

"Бешеный хворост" покажут в новом актерском составе
Фото: пресс-служба
Выбор артиста - выбор персонажа, говорит художественный руководитель театра

8 декабря в Московском театре "Школа современной пьесы" премьерный спектакль Иосифа Райхельгауза "Бешеный хворост" впервые пройдет в новом составе.

В роли директора школы Извековой Зинаиды Петровны – заслуженная артистка РФ Татьяна Веденеева;

В роли заместителя директора Корнеевой Натальи Ивановной – актриса театра и кино Ольга Ломоносова.

Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы", режиссер Иосиф Райхельгауз: "Выбор артиста – выбор персонажа. Я сознательно репетировал остросюжетный, резкий, шокирующий спектакль "Бешеный хворост" с двумя актерскими составами. Главную героиню на премьере сыграла выдающаяся актриса Татьяна Васильева. Она может быть одновременно смешной и трагической, ей одинаково удается гротеск, эксцентрика, буффонада. Образ директора школы, который она создала, буквально поразил зрителей. Сейчас мы подготовили принципиально новый вариант "Хвороста"  – с Татьяной Веденеевой в главной роли. Она совершенно другая – нежная, женственная, но при этом волевая, сильная, уверенная в себе. Ольга Ломоносова столь же сильно отличается от Джульетты Геринг, игравшей в первом блоке премьерных показов. Здесь нет "первого" и "второго" состава – они настолько разные, что получаются совершенно различные версии, с новыми акцентами, новыми деталями и даже иными смыслами".

Ученик 10-го класса элитной гимназии провинциального городка замечен на протестном митинге. Двум учительницам во главе с директором поручено проработать "мятежника" и узнать фамилию второго участника. Впрочем, политический мотив здесь всего лишь циничный блеф: местной администрации нужно освободить пару бюджетных мест для "блатных". Юноша подвергается жесткому прессингу: от увещеваний и обращений к здравому смыслу до самых шокирующих способов психологической манипуляции. Напряженный детектив стремительно движется к невероятному финалу.

"Спасибо за глоток свежего воздуха", – фраза, прозвучавшая на премьере из зрительного зала – лучший слоган спектакля, жанр которого драматург Олег Маслов и режиссер Иосиф Райхельгауз назвали хроникой наших дней.

Отдел информации

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