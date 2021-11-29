Опрос от Мамбы: начитанность имеет значение?

Опрос от Мамбы: начитанность имеет значение?
Фото: ru.depositphotos.com

Интересный опрос провели приложение для знакомств Mamba и один из самых крупных сервисов электронных и аудиокниг ЛитРес. Исследователи выясняли – важно ли россиянам духовное развитие их второй половинки, какие книги должен прочитать партнер, насколько любовь к литературе делает представителя противоположного пола привлекательнее?

Оказалось, что интеллект и духовность важна почти всем. Более того, разрывали отношения из-за недостаточного культурного уровня избранника 59% опрошенных. А если говорить о выборе авторов, пользователи Мамбы отдали предпочтения Булгакову и Акунину.

В эксперименте приняли участие около 1600 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 45 лет. Они отвечали на вопросы анкеты, где были предложены как варианты ответов, так и возможность высказаться самостоятельно.

94% однозначно заявили, что им крайне важен духовно-интеллектуальный уровень партнера. За начитанность ратуют 72%. Расстались по причине низкого уровня духовного и интеллектуального развития 59%, не сталкивались с подобной ситуацией 41%.

Партнеров-книголюбов предпочитают 20% участников, 17% не сомневаются, что лучше построят карьеру и большего добьются в жизни именно те, кто почитывает с детства. Совершенно не обращают внимания на этот фактор 18%.

В ходе исследования был составлен рейтинг писателей, чьи произведения должны быть прочитаны. Не знать творчество Булгакова считают неприемлемым 51%. Выступают за изучение Александра Пушкина 47%, за Достоевского проголосовали 43%. Пальму первенства Жюлю Верну отдали 37%, чуть меньше набрал Чехов (36%). В топ-10 также попали Стругацкие, Антуан де Сент-Экзюпери, Гоголь, Ремарк, Рэй Брэдбери.

35% разочаруются, если их знакомый не читал Акунина, а 30% не понимают, как можно не знать и не любить все, что вышло из-под пера Джоан Роулинг. Необходимыми к прочтению считаются Пауло Коэльо, Харуки Мураками и Виктор Пелевина. Также сюда вошли Сергей Лукьяненко, Джордж Мартин, Захар Прилепин, Глуховский и Быков.

Отдел информации

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