В Москве пройдет VIII Международный рождественский фестиваль "АДВЕНТ"

В Москве пройдет VIII Международный рождественский фестиваль "АДВЕНТ"
Фото: пресс-служба

12 декабря в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла в рамках фестиваля "Адвент" состоится концерт, который по праву можно назвать самым мистическим в 2021 году. В вечере примут участие Сергей Полтавский (альт) и Владимир Скоморохов (орган, фортепиано). Будут исполнены произведения Арво Пярта, Стива Райха, Нико Мьюли, Гэвина Брайерса и других.

Для тех, кто ищет нечто большее, чем просто классический концерт в пространстве собора, известный альтист и исполнитель современной музыки Сергей Полтавский предлагает уникальный слуховой опыт: живой звук, исторический орган, электроника, масштабная проекция на купол Собора и сочинения живых классиков, наших современников, самых исполняемых и востребованных композиторов.

Сергей Полтавский – один из лучших альтистов современности, он мог бы украсить любую академическую сцену мира, но его сердце принадлежит современной музыке. Благодаря ему тысячи людей совершают погружение в этот причудливый мир и… как правило, уходят с концерта обращенными в его веру.

Владимир Скоморохов еще студент Московской консерватории, он учится по двум специальностям: как пианист – у легендарной Элисо Вирсаладзе, как органист – у выдающегося педагога Натальи Гуреевой. Репутацию одного из лучших органистов молодого поколения он не раз доказывал победами на конкурсах, в том числе III Всероссийском музыкальном конкурсе в Москве и дважды – на Конкурсе имени Гедике. Современная музыка входит в круг его главных интересов.

Арво Пярт – эстонец, создавший свой неповторимый стиль tintinabuli, уже много лет возглавляет рейтинги самых исполняемых живых композиторов. Стив Райх – человек, который сделал музыкальный минимализм частью поп-культуры, но сохранил его как высокое искусство. Нико Мьюли всего 40 лет, он работал с Бьорк и Филиппом Глассом, а две его оперы поставлены в Метрополитен-опере

Кайя Саариахо – лучшие оперные театры и концертные залы мира буквально дерутся за право получить от знаменитой женщины-композитора с певучим финским именем новое сочинение. Гэвин Брайерс – классический и джазовый музыкант, чью музыку обожают современные хореографы и точно полюбят все киноманы. Ларри Кинг – тезка знаменитого телеведущего служил органистом в церкви св. Троицы в Нижнем Манхеттене и написал сумасшедшую пьесу для органа и электроники: в ней важную роль играет шум ветра, который и дал название концерту.

В программе:

Арво Пярт (р. 1935)

  • Fratres, версия для альта и органа

Стив Райх (р. 1936)

  • Cello counterpoint, версия для альта и электроники

Нико Мьюли (р. 1981)

  • Fast Cycles, для органа соло

Гэвин Брайерс (р. 1943)

  • The North Shore, версия для альта и органа

Кайя Саариахо (р. 1952)

  • Vent Nocturne для альта и live-электроники (12')

Ларри Кинг (1932–1990)

  • evelations of St. John the Divine для органа и электроники

Начало в 19:00

Билеты можно купить по ссылке.

Роман ИГНАТОВ

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