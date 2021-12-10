The Hatters дадут концерт в честь 5-летнего юбилея

Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Неутомимые The Hatters устроят незабываемый праздник в честь своего пятилетия: 10 декабря
2021г., Music Media Dome.
За свою небольшую историю питерские музыканты прошли все этапы становления отечественной рок-звезды – от квартирников до стадионных шоу. Самая профессиональная в плане реализации творческих идей группа The Hatters может похвастаться моментально узнаваемым саундом, благодаря которому у слушателей зашкаливает уровень адреналина в крови.
Большой юбилейный концерт The Hatters – повод потанцевать и проникнуться праздничным настроением. Грандиозное торжество не обойдется без суперхитов и горячих премьер, обязательных танцев до изнеможения, приятных неожиданностей от музыкантов и, конечно, без специальных гостей.
Билеты уже в продаже.
Для лиц старше 16 лет.
Шоу пройдет в формате Covid-Free. Ответы на все вопросы о формате Covid-Free можно прочитать по ссылке.
Восточная Европа опасается стать передовой в случае "агрессии" северных соседей
Госдеп прекрасно разбирается в России, иронично отметили в МИД