The Hatters дадут концерт в честь 5-летнего юбилея

Шоу пройдет в формате Covid-Free

Неутомимые The Hatters устроят незабываемый праздник в честь своего пятилетия: 10 декабря 2021г., Music Media Dome.



За свою небольшую историю питерские музыканты прошли все этапы становления отечественной рок-звезды – от квартирников до стадионных шоу. Самая профессиональная в плане реализации творческих идей группа The Hatters может похвастаться моментально узнаваемым саундом, благодаря которому у слушателей зашкаливает уровень адреналина в крови.

Большой юбилейный концерт The Hatters – повод потанцевать и проникнуться праздничным настроением. Грандиозное торжество не обойдется без суперхитов и горячих премьер, обязательных танцев до изнеможения, приятных неожиданностей от музыкантов и, конечно, без специальных гостей.

Билеты уже в продаже.



Для лиц старше 16 лет.

Шоу пройдет в формате Covid-Free. Ответы на все вопросы о формате Covid-Free можно прочитать по ссылке.