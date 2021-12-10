The Hatters дадут концерт в честь 5-летнего юбилея

The Hatters дадут концерт в честь 5-летнего юбилея
Шоу пройдет в формате Covid-Free

Неутомимые The Hatters устроят незабываемый праздник в честь своего пятилетия: 10 декабря 2021г., Music Media Dome. 

За свою небольшую историю питерские музыканты прошли все этапы становления отечественной рок-звезды – от квартирников до стадионных шоу. Самая профессиональная в плане реализации творческих идей группа The Hatters может похвастаться моментально узнаваемым саундом, благодаря которому у слушателей зашкаливает уровень адреналина в крови. 

Большой юбилейный концерт The Hatters – повод потанцевать и проникнуться праздничным настроением. Грандиозное торжество не обойдется без суперхитов и горячих премьер, обязательных танцев до изнеможения, приятных неожиданностей от музыкантов и, конечно, без специальных гостей. 

Билеты уже в продаже.

Для лиц старше 16 лет.

Шоу пройдет в формате Covid-Free. Ответы на все вопросы о формате Covid-Free можно прочитать по ссылке.  

Отдел информации

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