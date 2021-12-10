Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве с 10 декабря по 9 января

Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве с 10 декабря по 9 января
Фото: пресс-служба
Программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте мероприятия

С 10 декабря по 9 января в Москве пройдет традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество". Москвичей и всех, кто приедет в эти дни в столицу, ждут на катках и фестивальных площадках по всему городу. В центре и округах установят елки, украшенные в разных стилях, на площадках и ярмарках можно будет приобрести оригинальные подарки, сувениры, угощения и продукты к праздничному столу.

Праздничное настроение на фестивальных площадках

На площади Революции фестивальная площадка будет декорирована в богатом купеческом стиле: яркие многослойные бусы, которые носили женщины, вставки, напоминающие камни-самоцветы, и вкрапления искусственного меха. Оформление площадки отсылает к украшениям москвичек и всему, что преображало Москву и дома горожан в новогодние и рождественские праздники. Главными цветами выбраны золотой, разные оттенки красного, а также белый, серебро и, конечно, сочная зелень лапника.

Кедры, которые растут на Тверской площади, заиграют тысячами огоньков: специально к празднику этот настоящий сказочный лес украсят более 10 километров гирлянд. На этой площадке будет создана атмосфера рождественских балов для взрослых и детей, зазвучит музыка Чайковского и Штрауса, а гости смогут купить все необходимое для новогодних праздников. Площадка поделена на две части. Одну украсят арт-объектами в виде масок и вееров: тут представят бал-маскарад для взрослых. Другая приглашает на детский бал, вдохновленный сказкой "Щелкунчик": гостей встретят игрушки-щелкунчики в человеческий рост и предложат покататься на сказочной лошадке-качалке.

На Святоозерской улице посетители смогут окунуться в стилистику русских сказок. Здесь акцент будет сделан на красочных бусах, красном и золотом цветах, а внимание всех гостей обязательно привлекут используемые в декоре золотые шишки.


Стильные елки в центре и округах

В дни фестиваля рядом с ЦУМом на Кузнецком мосту откроется галерея дизайнерских елок. В их украшении приняли участие дизайнеры Артем Кривда, Анастасия Задорина, дирижер Юрий Башмет, телеведущая Алла Михеева, певец Егор Крид, премьер Большого театра Денис Родькин, а также другие московские дизайнеры, молодые художники и медиа-персоны. У каждой из 15 лесных красавиц будет свой уникальный декор, а объединит их всех одна тема: "Елки больших городов. Новогодние традиции".

Елки, оформленные в разных стилях, будут установлены и на 26 столичных фестивальных площадках. Новогодние красавицы в классическом стиле, где красно-золотые шары и светящиеся гирлянды сочетаются с пушистой зеленой хвоей, появятся на Новом Арбате (вл. 13, 15, 19, 21) и на Сиреневом бульваре, вл. 1. Деревья, посвященные новогодним традициям Южной Европы, будут стоять на Матвеевской улице, вл. 2 и на Ореховом бульваре, вл. 24. На улице Хачатуряна гостей встретит елка, в оформлении которой использованы индийские мотивы, а на пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской дерево украсят традиционными японскими веерами и бумажными фонариками.

Спорт на праздничных площадках

В дни фестиваля гостей ждут 18 катков. Покататься, например, можно будет на Городецкой, Вешняковской и Профсоюзной улицах, а также Коптевском бульваре и в сквере у Гольяновского пруда. Рождественский керлинг в поддержку нашей сборной по этому виду спорта на Зимних Олимпийских Играх в Китае откроется на Школьной улице. Посещение всех спортивных площадок возможно только по предварительной регистрации.

Все мероприятия фестиваля "Путешествие в Рождество" организуются с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям площадок необходимо придерживаться социальной дистанции и носить маски.

Программу фестиваля "Путешествие в Рождество" можно посмотреть на официальном сайте мероприятия. 

"Путешествие в Рождество" – самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник "Московских сезонов". В последний раз он проходил с 13 декабря 2019 года по 31 января 2020-го на 81 площадке в центре города, жилых районах и парках. Для гостей праздника были представлены увлекательные события культурной программы, открытые тренировки по зимним видам спорта, рождественские угощения и широкий выбор сувениров.  Мероприятия посетили более 26 миллионов москвичей и туристов – рекордные показатели для такого события.

Отдел информации

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