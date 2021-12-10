"Ария" представит специальное новогоднее шоу «Царство Снега»

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"Новый год к нам мчится, скоро все случится!". А это значит, что настала пора самого необычного, самого веселого и задорного арийского концерта года.
Только в последних числах декабря музыканты АРИИ позволяют себе переодеться в костюмы Дедов Морозов, включить в свой сет-лист самые необычные песни, облачив в тяжелые риффы популярные советские шлягеры, и вволю поджемовать на самые вольные темы.
Новогодние концерты АРИИ всегда проходят в уютной домашней атмосфере. На этот раз местом праздничной вечеринки станет клуб 1930 Moscow, который на один вечер, 26 декабря 2021 года, превратится в "Царство Снега АРИИ".
Билеты уже в продаже.
Для лиц старше 12 лет.
В связи с указом Мэра города Москвы и рекомендациями Роспотребнадзора московский концерт группы "АРИЯ" пройдет в формате COVID-FREE.
Чтобы попасть на мероприятие, понадобится билет на концерт, специальный QR-код и документ, удостоверяющий личность. Получить QR-код можно, если вы переболели Covid-19 в последние 6 месяцев, сдали и получили отрицательный результат ПЦР-теста в последние 72 часа до концерта или получили сертификат о вакцинации.
Ответы на все вопросы о формате Covid-Free можно прочитать тут.
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