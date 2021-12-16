Основные тренды модных женских сумок в сезоне 2021-2022

В этом году сумка должна стать максимально практичной и очень вместительной

Сумка – едва ли не обязательный аксессуар любого женского образа, независимо от гардероба и выбранного стиля. Кроме того, сумка – это практичный помощник, который хранит под рукой арсенал косметики, гаджетов и прочих вещей, которые представительницы прекрасного пола всюду берут с собой. А еще, сумка – это превосходный подарок на Новый год.

Какую сумку выбрать для себя или положить под елку, чтобы быть в тренде? Какие женские сумки заслуживают внимания модниц в уходящем году, и какие будут в спросе зимой 2022 года?

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Сумки "оверсайз"

Дизайнеры аксессуаров сошлись во мнении, что в этом году сумка должна стать максимально практичной и очень вместительной. Добротные большие модели пришли на смену сумочкам, которые выполняли фиктивную функцию украшения. Сумки-оверсайз довольно быстро оказались на подиумах, а сами модницы нашли вместительные аксессуары крайне удобными и функциональными.

Сумки почтальона

Еще одна модель, которая ставит в приоритет практичность и универсальность – это модная сейчас сумка-мессенджер или "сумка почтальона". Простой прямоугольный дизайн, удобный широкий ремешок через плечо, несколько внешних карманов для хранения важных мелочей в прямой доступности, а также вместительное основное отделение – все это, как и в случае с большими сумками, понравилось целевой аудитории.

Антипод сумки почтальона – сумка-коробка. Ее принято носить в руках, и если мессенджер будет уместно смотреть в офисе или в дороге, то сумка-коробка – это аксессуар для выхода в свет или показа на вечеринке.

Асимметрия в тренде

Несмотря на популярность объемных сумок, миниатюрные аксессуары никуда не пропали. Например, в сегменте маленьких и средних сумочек на вершину рейтинга забрались ассиметричные модели. Необычные геометрические формы, смелые изгибы и узоры, анималистические принты – все это привлекло внимание модниц в этом сезоне.

К слову о миниатюрных сумочках – они тоже в тренде. Некоторые дизайнеры даже предлагают носить их на шее вместо кулона или на запястье в виде браслета. Конечно, много вещей в ридикюль или сумочку-кошелек не спрячешь, но ради модного "лука" чем-то приходится жертвовать.

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