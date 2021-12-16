В Кремле наградили лучшие марки 2021 года

11 декабря в Государственном Кремлевском дворце накануне новогодних праздников в формате Гала-концерта состоялось феерическое интерактивное шоу со спецэффектами, посвященное награждению лауреатов ежегодной премии «Марка № 1 в России»

Перед гостями и лауреатами выступили такие звезды российской эстрады, , как Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Дима Билан, Лариса Долина, Алсу, Александр Буйнов, Альбина Джанабаева, Марк Тишман, Анита Цой, Александр Олешко, Soprano, Хор Турецкого, легендарная рок-группа Земляне и многие другие артисты. Вечер, как всегда, проходил в теплой предновогодней атмосфере.

Победители конкурса за кулисами поделились секретами успеха. Виктория Фролова, директор по стратегическому маркетингу торгового дома "Кухня без границ", рассказала о преимуществе компании перед конкурентами.

– В рамках комплексного исследования мы уточнили, что 61% российских потребителей ели бы продукты быстрого приготовления чаще, будь в них натуральное мясо. Мы создали продукт с уникальной технологией, полностью меняющей представление людей о продукте быстрого приготовления. "Бизнес Меню" – это сытный обед c лапшой из муки высшего сорта или пюре из российского картофеля, с натуральным мясом и овощами, которые сохраняют свою свежесть, благодаря инновационной многослойной упаковке. Наш бренд для людей, которые пользуются современными технологиями, чтобы питаться полноценно, не отвлекаясь от любимого дела, – рассказала Виктория.

Сергей Савинов, генеральный директор сети фитнес-клубов "С.С.С.Р", рассказал, что компании было непросто адаптироваться к антиковидным ограничениям.

- К сожалению, мы приспосабливаемся к ним до сих пор, – пояснил Сергей. – Для индустрии наступила новая реальность, менее перспективная, чем раньше. Сейчас стоит вопрос – кто сможет эту новую реальность выдержать. Но я горжусь нашей командой, которая в условиях сильнейшего внешнего давления выстояла, сумев показать не только свой профессионализм, но железный характер и несгибаемую волю. Я люблю свой коллектив и благодарен людям за то, что они остались и сделали все, чтобы компания выстояла и победила!

Бренд ОMRON победил в номинации "Тонометры". Награду получили Максим Крикунчик, основатель и исполнительный директор АО "КомплектСервис", партнер и эксклюзивный дистрибьютор OMRON Healthcare, Japan в России и Юрий Фролов, Глава Представительства OMRON Healthcare в России.

Максим Крикунчик, рассказал, что пришлось сделать для сохранения и развития бизнеса.

– Для развития бизнеса важно понимать потребности и ожидания покупателей и выстраивать с ними долгосрочные, доверительные, честные отношения, – пояснил Максим Борисович. – Один из весомых факторов, обеспечивающих стабильность бизнеса – масштабная сеть собственных лицензированных сервисных центров OMRON от Калининграда до Владивостока. Это помогает компании быть рядом с потребителями и оперативно решать любые вопросы, связанные с использованием, консультированием и обслуживанием медицинских приборов OMRON.

Как пояснил Максим Крикунчик, компания ведет открытый диалог с покупателями в интернет пространстве, консультирует по использованию медицинской техники OMRON по горячей линии и в социальных сетях.

– Для нас важно быть ближе к потребителю, помогать и поддерживать его на всех этапах пользования нашими продуктами, – пояснил Максим Борисович. – Ориентация на пожелания наших покупателей, высокое качество, современные технологиимедицинской техники OMRON Healthcare Co. Ltd. Japan, с одной стороны, и профессионализм сотрудников, единомышленников нашей компании в России с другой стороны, позволяет занимать лидирующие позиции в товарных категориях "Электронные измерители артериального давления" и "Небулайзеры" не только в России, но и во всем мире. Помогая потребителям заботиться о своем здоровье с помощью качественных и современных медицинских приборов OMRON, мы вносим вклад в развитие России и повышение качества жизни россиян.

В номинации "Моторное масло" победил известный японский бренд "Идемитсу". Дмитрий Парфенов, руководитель департамента продаж "Идемитцу Лубрикантс Рус", получая награду, сказал:

– Очень хорошо, что мы получили эту премию, потому что я наконец-то на всю страну могу объяснить, что у нас на логотипе изображен бог Аполлон, а не какая-то женщина, как все считают! Я хотел бы сказать слова благодарности всем тем, кто проголосовал за "Идемитсу". Для нас нет ничего важнее поддержки и любви потребителей. Поэтому эта награда так важна для нас! Вдвойне приятно получить такую весомую награду в год 110-летия со дня основания нашей компании. Думаю, что наш основатель – Садзо Идемитсу – гордился бы нами сегодня.

На вопрос, в чем ваше преимущество перед конкурентами, Дмитрий ответил:

– Мы в "Идемитсу" уделяем большое внимание мельчайшим деталям. Наши продукты – это сплав самых передовых технологий и японских традиций качества. Мы работаем в тесном сотрудничестве с автопроизводителями, поэтому предлагаем нашим потребителям лучшее. Уже 110 лет, мы занимаемся производством моторных масел и смазочных материалов и рады, что нашу продукцию по достоинству оценивают потребители.

В номинации "Бытовой клей" победил бренд "Момент", знакомый, пожалуй, каждому жителю нашей страны с детства. Николай Стромцов, коммерческий директор бизнес-подразделения "Бытовые клеи" компании "Хенкель Рус", рассказал:

– Каждый год мы стремимся делать жизнь наших покупателей лучше. Именно для этого мы и производим продукты высочайшего качества. При помощи продуктов под маркой "Момент" можно не только сделать ремонт и починить любимую вещь, но и выполнить что-то большое и креативное, например, инсталляцию. Основной фокус нашей деятельности – экологичность, так как мы хотим оставить следующим поколениям нашу планету лучше, чем она была при нас. Спасибо, дорогие покупатели, за вашу любовь и верность!

Как пояснил Николай Стромцов, качество клея "Момент" каждый год растет:

– В России у компании "Хенкель" есть собственный центр разработок, где специалисты создают новые рецептуры. Мы постоянно улучшаем качество используемого сырья. Наша задача – не сохранить качество "Момента". Наша задача – его улучшить, сделать ориентиром, эталоном, к которому остальные будут тянуться.

В номинации "Матрасы для здорового сна" уже много лет одерживает победу известный бренд "Аскона". Александр Манёнок, генеральный директор группы компаний "Аскона", рассказал о том, как удается держать марку в условиях кризиса.

– Любая марка стоит на трех китах – доверие потребителей, вовлеченность сотрудников и высокое качество продукции. Если бы в прошлом году мы делали акцент только на экономических показателях, мы не смогли бы добиться тех результатов, которые есть у нас сейчас. Секрет в том, что даже в кризис мы продолжали инвестировать в развитие клиентского сервиса и улучшение процессов.

В номинации "Глюкометры" победил бренд "Акку-Чек". Владимир Карпухин, генеральный директор ООО "Рош Диабетес Кеа Рус" рассказал о главном достижении компании в 2021 году.

– Пациенты с диагнозом сахарный диабет особенно уязвимы в период пандемии короновируса. Для нашей компании, как лидера рынка в категории "Глюкометры и тест-полоски", 2021 год был богат на события. Безусловно, самым значимым и долгожданным стал выход на российский рынок новой платформы для контроля сахарного диабета – Акку-Чек Инстант. Задача платформы – упростить процедуру измерения и интерпретацию результата измерения. Это наш важный шаг на пути предоставления пациентам качественно нового опыта самоконтроля глюкозы крови. Уверены, что новинка заслужит любовь и доверие потребителей. Бренд Акку-Чек представлен в России уже больше 20-ти лет. В нашем портфеле есть заслуживший доверие потребителей бестселлер – Акку-Чек Актив. Но рынок не стоит на месте, технологии развиваются. И наша миссия – предлагать пациентам самые актуальные и технологичные решения для контроля диабета.

Список победителей премии в 2021:

"Шоу-бизнес": певец года – Олег Газманов, певица года – Полина Гагарина, за вклад в развитие отечественной музыкальной индустрии "Comeback Года" – Рок группа "Земляне"

"Услуги и сервис": ПАО "Сбербанк" в номинации банк; авиакомпания – "Аэрофлот"; загородный отель – "Мистраль Отель и СПА"; "Утконос"; "Fix Price"; "Шоколадница"; маркетплейс товаров для здоровья – "Здравсити"; сеть фитнес-клубов – "С.С.С.Р"; лотерея "Русское лото"; сеть диагностических лабораторий HELIX

"Продовольственные товары" торговые марки: "MacCoffee"; кетчупы и соусы, майонез, джемы – "Махеевъ"; "Бизнес Меню" в номинации – обед быстрого приготовления; Троекурово; сыры – "Oltermanni"; плавленый и творожный сыры – "Hochland"; пельмени Сибирская коллекция

"Непродовольственные товары" торговые марки: моторное масло – "Idemitsu"; "Аскона"; "Лазурит"; мягкая мебель – "MOON"; керамическая плитка – "Kerama Marazzi"; напольные покрытия – "Tarkett"; инструменты – "Зубр"; бытовой клей – "Момент"; лакокрасочные материалы – "ТЕКС"; чайник – "Vitek"; "BQ" в номинации - телефоны масс-маркет; "StarLine" – автосигнализации; ароматические средства для дома (освежитель воздуха) – "Glade"; чистящее средство для стекол и зеркал – "Mr.Muscle"; "OFF!" – в номинации средства защиты от насекомых(репелленты); средства защиты от насекомых (инсектициды) – "Combat"; садовая техника – "Stihl"; почва грунт – "Terra Vita", а так же предметы личной гигиены – "Veiro"; автотовары – FIN JOY; Металл Профиль; Bridgestone; IEK.

"Медицинские товары" торговые марки: "Тантум Верде"; Aфобазол; "Дифлюкан"; глюкометры – "Акку-Чек"; детские витамины – "Витамишки"; "Фарингосепт", "Кальций – Д3 Никомед"; шампунь от перхоти – "Низорал", "Кардиомагнил", "Артра", витаминно-минеральные комплексы для взрослых – "Vitrum"; "Левомеколь"; танометры OMRON и многие другие.

Модным партнёром премии "Марка № 1 в России" выступил "Дом Елисабет"

Впервые за многие годы, наряды девушек-моделей для награждения лауреатов были сшиты и предоставлены брендом "Дом Елисабет". Платья и костюмы выполнены из натурального бархата, украшены стразами и в главном цвете Народной Марки. Все изделия выполнены Яной Соловей-модельером Дома Елисабет.

Представитель бренда "Момент" получил награду из рук Генерального директора модного дома Елизаветы Моргульчик.

Премия вручается ежегодно, начиная с 1998 года. Организатор премии – новостной портал Anews.com.

"Марка № 1 в России" – это национальный конкурс потребительских товаров и услуг, победителей которого определяют российские покупатели. Премия присуждается в различных категориях на основе общенационального голосования. Методика определения любимых марок проста – подсчет голосов.

За двадцать лет развития и постоянного контакта с потребителями и производителями товаров и услуг, реализуемых в России, "Марка № 1" вышла за рамки традиционных конкурсов и превратилась в значимую систему оценки знания и использования брендов, которая объективно определяет картину предпочтений россиян. По сути "Марка № 1" – это общепризнанный товарный знак, гарантирующий качество продукции.

Получить такую награду почетно и престижно. Подробная информация о лауреатах премии: https://www.narodnayamarka.ru/laureaty-2021