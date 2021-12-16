Актриса театра Российской Армии стала лауреатом Специальной премии Фестиваля «Золотая Маска»

В номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства»

Народная артистка РСФСР, ведущая актриса Центрального академического театра Российской Армии Алина Покровская стала лауреатом Российской Национальной театральной Премии и Фестиваля "Золотая Маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".



В Театре Армии Алина Станиславовна служит с 1962 года. За это время она сыграла в 49 спектаклях, исполнив 50 ролей. В театральном сезоне 2021-2022 Алину Покровскую можно увидеть в таких спектаклях как: "Волки и овцы", "Красное колесо", "Судьба одного дома", "Дом под снос", "Одноклассники", "Старомодная комедия", "Баба голубиная".

Самой запоминающейся работой Алины Станиславовны в кино стала роль Любы Трофимовой в фильме Владимира Рогового "Офицеры". Актриса на долгие годы стала символом женской самоотверженности и верности. Позже Алина Покровская снялась в таких фильмах как: "Государственный преступник", "Нежданный гость", "Трое в лодке, не считая собаки", "Кодекс бесчестия", "Слабости сильной женщины" и др. Голосом Алины Станиславовны говорит множество персонажей мультфильмов и художественных фильмов.