Новая реальность: участники международного бизнес-форума в Уфе обсудили переход компаний на ESG-стандарты

Новая реальность: участники международного бизнес-форума в Уфе обсудили переход компаний на ESG-стандарты
Фото: ibw-bashkortostan.com
В Уфе состоялась дискуссия, посвященная новому тренду ESG, нацеленному на повышение прозрачности и экологичности бизнеса

Стратегия активно развивается на Западе, где к компаниям при получении финансирования предъявляют повышенные требования по социальной ответственности. Участники дискуссии пришли к выводу, что российским компаниям, если они хотят добиться устойчивого развития в меняющихся условиях, следует начинать трансформацию своих бизнес-процессов.

ESG (environmental, social, and corporate governance) расшифровывается как "экология, социальная политика и корпоративное управление". Применительно к компаниям это означает их вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Тренд начал активно развиваться в Европе несколько лет назад. Сейчас частные инвесторы и финансовые организации все шире применяют эти требования к компаниям при выделении им финансирования.

К середине 2019 года число компаний, придерживающихся ESG-стандартов, в мире достигло 2,5 тысячи. В России эта тема только начала развиваться и стала бизнес-трендом, механизмы которого пока не закрепились. Участники дискуссии пришли к выводу, что если отечественные игроки рынка хотят устойчивого развития, им придется перестроить свои корпоративные системы.

Внедрение ESG-стандартов в России участники сессии разбирали на конкретном примере. Речь идет об одном из самых важных и уникальных инвестиционных проектов Республики Башкортостан – строительстве "Восточного выезда" из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал". Его ведет "Башкирская концессионная компания", входящая в состав "ВТБ Инфраструктурного Холдинга".

"Восточный выезд" первым в России прошел проверку на соответствие требованиям пилотной программы ВЭБ.РФ – Национальной системы оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов IRIIS. Более того, этот проект получил "Золотой" уровень достижения. Особенно высоко были оценены его параметры по критериям "качество жизни", "экономика и управление" и "экология".

Отдельного упоминания заслуживают решения, подобранные "Башкирской концессионной компанией" для рационализации использования природных ресурсов. Так, например, в рамках проекта "Восточный выезд" удалось снизить удельное потребление воды на 28,2%. "Все дождевые воды, которые будут скапливаться у автомобильной дороги, будут попадать в очистные сооружения", – пояснил генеральный директор ООО "Башкирская концессионная компания" Асабали Закавов. Объем образуемых отдохов за счет их отправки на переработку или вторичное использования будет сокращен на 20%, выбросы основных загрязняющих веществ – на 35%, а парниковых газов – на 27%.

Появление "Восточного выезда" призвано повысить уровень развития транспортно-логистического потенциала Башкортостана и стать "кирпичиком" в создании современной российской транспортной инфраструктуры. Для региона этот проект является драйвером социально-экономического развития, поскольку позволил создать новые рабочие места и дополнительную базу налоговых поступлений в бюджет, а за счет привлечения внебюджетных инвестиций – оптимизировать бюджетные расходы.

Еще одна важная функция "Восточного выезда" – разгрузка уличной дорожной сети Уфы. Она, с одной стороны, повысит качество жизни горожан, а с другой – позволит снизить вредные выбросы за счет оптимизации маршрутов транспорта. "Сегодня в обход приходится ехать час-полтора. Когда мы построим дорогу, время в пути будет занимать 10-15 минут. Вредные выбросы, парниковые газы в результате реализации проекта сократятся более чем на 30%", – анонсировал Асабали Закавов.

Предполагается, что после ввода в эксплуатацию всех объектов проекта "Восточный выезд" будет пропускать более 22 тысяч автомобилей в сутки. Эти объекты – четырехполосный тоннель протяженностью 1,2 километра, самый протяженный в Республике Башкортостан мостовой переход с эстакадой через реку Уфа (его длина составит 2,7 километра), а также "полный клеверный лист" большой транспортной развязки Федоровка – Шакша, которая соединит трассу М-5 с мостовым переходом, и 10-километровая скоростная автодорога.

Гендиректор "Башкирской концессионной компании" особо отметил, что строительство "Восточного выезда" с мостом через реку Белую откроет возможность застройки Зауфимья – а значит, создает потенциал для реализации новых инвестиционных проектов с участием представителей малого и среднего бизнеса. Контракты по ним, как уточнил Закавов, планируется заключить на сумму 5 млрд рублей.

В ближайшем будущем и другим российским компаниям, следуя примеру создателей "Восточного выезда", придется пересмотреть принципы своей деятельности с точки зрения соответствия ESG-критериям, сделали вывод участники пленарной сессии.

Директор блока агента правительства РФ, Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Вадим Таркин выразил уверенность в том, что ESG – уже не тренд, а новая реальность на следующие десятилетия. "Нам необходимо двигаться в этом направлении. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ в своей стратегии до 2030 года прямо обозначила значимость компонентов ESG. И это реализуется через зеленую таксономию, через внедрение принципов ведения бизнеса", – рассказал он.

Вместе с тем эксперт признал, что в финансовых кругах до сих пор не могут определиться, какое содержание вкладывать в понятие ESG из-за отсутствия общепринятых стандартов. В 2009 году были созданы стандарты для измерения социальных и экологических последствий инвестиций – IRIS (The Impact Reporting and Investment Standards), которые поддержали ведущие инвесторы. Они включают три аспекта – экономику и управление проектом, его влияние на качество жизни, а также экология и климат.

"Если принимать решение инвестиционного характера (а сейчас мы видим, что ESG-фонды и объем инвестиций в ESG-активы демонстрируют потрясающий рост), получение инфраструктурным проектом такой оценки будет свидетельствовать не только о его финансовых показателях и качестве с экономической и управленческой точки зрения, но и о том, насколько этот проект захеджировал риски, связанные с экологической и климатической повесткой", – отметил Вадим Таркин.

Это мнение разделяет и директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков. "Мы все пришли к осознанию, что эра углеводоров с нами не навсегда. Потребление нефти и газа будет снижаться из-за того, что мир нацелен на сокращение парникового эффекта, чтобы замедлить потепление земли. Потребуются усилия по перестройке экономики, созданию соответствующей инфраструктуры. Президент дал поручение достичь углеродной нейтральности РФ к 2060 году. Правительство РФ утвердило стратегию по низкоуглеродному развитию", – напомнил он.

Впрочем, некоторые компании до сих пор не верят в ESG, считая, что это всего лишь некая преходящая мода. Однако банки с каждым годом ужесточают требования для выделения финансирования, поэтому будет оптимальным включать принципы ESG в свою стратегию развития, предупредил Антон Князев.

"Даже если компания не поставляет товары в Евросоюз, еще не значит, что вы можете не выполнять трансформацию. Вы можете быть контрагентом компании, которая этим требованиям должна соответствовать. Чтобы не снизить свой рейтинг, она вынуждена цепочки поставщиков приводить в соответствие с требованиями устойчивого развития. Если вы не отвечаете требованиям устойчивого развития, вас поменяют на поставщика, который этим критериям отвечает", — подчеркнул гендиректор ООО "Экспертная компания Аксиома".

По оценке Князева, многие компании рискуют из-за несоответствия ESG-требованиям выпасть из цепочки поставщиков – и этот риск будет расти по мере повышения запроса на прозрачность деятельности: со временем в финансовой отчетности придется отражать и структуру управления, и периодичность обсуждения ESG-повестки.

Уже сейчас российское правительство разрабатывает план реализации стратегии по развитию ESG-стандартов в РФ и изучает возможные меры государственной поддержки компаний, которые готовы этим стандартам соответствовать, сообщила Татьяна Радченко. Она отметила, что в других странах компании, желающие получить финансирование для своих проектов, должны представить расчеты углеродного следа от их возможной реализации.

"Это в первую очередь углеродоемкие проекты или проекты, связанные с большими выбросами углекислого газа – например, по сжиганию мусора. Если они соответствуют критериям по углеродному следу, проекты согласовываются и получают дополнительное финансирование в крупных инвестфондах Европы", – рассказала Радченко.

По ее словам, существуют утвержденные стандарты расчета углеродного следа, позволяющие учитывать выбросы с этапа сооружения до окончания эксплуатации объекта. Такие механизмы будут внедряться и в России, отметила первый вице-президент фонда "Центр стратегических разработок".

Драйверами внедрения ESG-стандартов являются международные организации, правительства, инвесторы, общество и потребители в целом, подчеркнула Ирина Нечаева.

"Среди мер, способствующих внедрению ESG и достижению целей устойчивого развития, я бы поставила на одно из первых мест введение вопросов устойчивого развития в учебные программы, чтобы эта информация доходила до конечного потребителя", – заявила она на сессии.

Форум "Международная неделя бизнеса – 2021: инвестиции в будущее" проходит в Уфе с 15 по 18 декабря при участии представителей региональной и федеральной власти, экспертов и предпринимателей из разных стран. Сессии и пленарные заседания, включенные в программу форума, посвящены актуальным вопросам развития бизнеса – привлечению инвестиций, выходу производителей на экспортные рынки, механизмам продвижения и повышения эффективности бизнеса, экологичности производства, применению современных технологий (в том числе беспилотных) и др. В рамках форума состоятся церемонии вручения наград в различных сферах бизнеса. На полях мероприятия запланированы деловые встречи и подписание соглашений.

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