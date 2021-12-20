Новая реальность: на бизнес-форуме в Уфе проанализировали тренды цифровой трансформации экономики

Форум "Международная неделя бизнеса – 2021: инвестиции в будущее" проходит в Уфе с 15 по 18 декабря

2021 год радикально изменил отечественную IT-отрасль: пандемия коронавируса установила новые правила, отведя цифровым технологиям главную роль во многих сферах жизни, а данные превратив в основной актив. Цифровая трансформация стала основным инструментом развития (в том числе бизнеса), оценки эффективности и конкурентоспособности как экономики, так и государственного управления.



Насколько бизнес и власть сумели приспособиться к этой новой реальности, обсуждали участники тематической сессии "Цифровая трансформация экономики: возможности и вызовы для IT-отрасли. Как играть по новым правилам? Взгляд участников цифровой экосистемы", которую в рамках форума "Международная неделя бизнеса – 2021" организовало Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения "Руссофт". Несмотря на общие экономические трудности, в IT-отрасли фонд заработной платы вырос на 13%, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин. По его словам, произошел мощный рост – практически на 48 млрд рублей. Он отметил, что в минувшем году был принят второй пакет мер по поддержке отрасли. Некоторая часть из перечня уже реализуется, и это продолжится в будущем году. По его словам, Министерство планирует завершить реализацию всех мер до конца 2022 года", а главным вектором развития IT-отрасли в наступающем году станут усиление и поддержка развития новых продуктов. "Мы точечным образом будем инвестировать в IT-продукты для вывода на международную арену. В частности, в России будет сформирована глобальная лига спортивного программирования", – поделился Максим Паршин.

Российские программисты достойны всемерной поддержки – с учетом достигаемых ими успехов, выразил уверенность президент НП РУССОФТ Валентин Макаров. "Начиная с 2012 года примерно треть медалей на Чемпионате мира по программированию – у российских команд. Это подтверждает, что отечественные высшие школы готовят лучших в мире программистов", – отметил он.

Искать точки максимально практичного приложения цифровой трансформации призвал министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин. "Упор цифровизации ориентирован на следующие отрасли — социальная сфера, государственные услуги, образование, здравоохранение и городская среда. Был сформирован набор типовых мероприятий, реализация которых происходит в текущий момент. Если говорить про успехи республики Башкортостан, самыми эффективно цифровизующимися стали здравоохранение и образование. Самым сложным направлением для деятельности стала социальная среда", – проанализировал ситуацию глава министерства.

В свете интенсивного роста цифровизации следует уделить внимание мерам обеспечения кибербезопасности, предупредил директор Департамента обеспечения кибербезопасности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Владимир Бенгин. "Вопросы информационной безопасности имеют очень острое социальное значение и федеральный характер. Мы стараемся выдержать уровень и создаем множество мероприятий, посвященных информационной безопасности. Основным вектором развития обозначены социальные вопросы кибербезопасности. Для ликвидации телефонного мошенничества мы работаем с мобильными операторами, силовыми и банковскими структурами", – пояснил представитель министерства.

Важность обеспечения кибербезопасности подтвердила и исполнительный директор НАФИ Людмила Спиридонова. "Пока все граждане не будут доверять информационному пространству – полной цифровизации не произойдет", – предупредила она.

Подводя итоги, Елена Бочерова как участник отрасли и представитель разработчиков ПО поблагодарила участников сессии и отметила, что 2021 год был годом диалога между отраслью и государством, когда большая часть знаковых решений принималась в постоянном тесном взаимодействии с участниками рынка. Эти действия уже дали результаты, и компании строят свои планы на 2022 год с учетом принятых и анонсированных мер и решений.

В целом же, как подытожил директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов, на ближайшее будущее властям и бизнесу необходимо строить планы с учетом продолжения процесса цифровой трансформации. "Год трансформационный, происходит модернизация всех этапов развития. Три наших ключевых направления: грантовая сфера, МСП и запуск новых направлений деятельности фонда развития информационных технологий", – сделал он вывод по итогам дискуссии.

Форум "Международная неделя бизнеса – 2021: инвестиции в будущее" проходил в Уфе 15-18 декабря при участии представителей региональной и федеральной власти, экспертов и предпринимателей из разных стран. Сессии и пленарные заседания, включенные в программу форума, были посвящены актуальным вопросам развития бизнеса – привлечению инвестиций, выходу производителей на экспортные рынки, механизмам продвижения и повышения эффективности бизнеса, экологичности производства, применению современных технологий (в том числе беспилотных) и др.