В Московском театре на Юго-Западе состоится пресс-показ премьерного спектакля Максима Лакомкина "Книжный воришка"

В Московском театре на Юго-Западе состоится пресс-показ премьерного спектакля Максима Лакомкина "Книжный воришка"
Фото: пресс-служба
Постановка пройдет 24 декабря, в 13:00

Постановка Максима Лакомкина, которую покажут в Московском театре на Юго-Западе, создана по мотивам произведений Маркуса Зусака. В ее основе – идея о том, что даже в самые темные времена можно найти свет.

Война, голодные и страшные годы… Множество детей остались без родителей. Маленькая Лизель попадает в чужую семью под Мюнхеном.

Спектакль, доказывающий, что люди, даже в самых трудных условиях остаются людьми, и все рамки – условны. Немцы и евреи, католики и протестанты, черные и белые, любой человек – все мы равны….

… особенно перед лицом Смерти.

"Герои моего спектакля, они как бы в "домике" – есть у меня в спектакле такой образ. Они его носят с собой везде и всегда. В большом и бурлящем потоке жизни они пытаются найти себе местечко на окраине, где можно просто тихо жить и творить свою маленькую историю, не растворяясь в большом потоке. Мы все растворяемся в нем, и в этом есть некая безысходность. О чем-то таком мой спектакль. О фашизме конкретно я не говорю, скорее об обществе. Не о его жестокости, а о том, что мы так созданы: "те, кто не с нами, те против нас". 99% людей устроены так: "либо ты со мной, либо ты не со мной".

Программа мероприятия:

13:00 – пресс-показ спектакля

15:30 – конференция с участием художественного руководителя, Олега Леушина, режиссера Максима Лакомкина и артистов спектакля

Режиссер: Максим Лакомкин

В спектакле заняты:

з.а. России Карина Дымонт

з.а. России Сергей Бородинов

Андрей Санников

Ольга Авилова

Алина Дмитриева

Вадим Соколов

Егор Кучкаров

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