Ремонт ПВХ окон: какой бывает и когда нужен?

По статистике металлопластиковые окна устанавливают в 95% новостроек и частных домов. Такая популярность технологии обусловлена ее относительной финансовой доступностью и неплохими эксплуатационными качествами. Если вы выбрали проверенный временем бренд и профессиональных установщиков, то ПВХ окна могут с легкостью прослужить и 20, и 30, и 50 лет.

Однако не всегда все идет так, как вы хотите, и в планы вмешивается форс-мажор – окна перестают выполнять свою функцию полноценно. К неприятностям может привести неаккуратное использование окна, заводской брак, ошибка при монтаже, использование некачественных элементов при сборке и установке.

Проблемы со стеклопакетом

Стекло в окне может быть разбиться или треснуть. Бывают случаи разгерметизации, когда внутри стеклопакета начинает скапливаться влага или даже собираться плесень. И если в первом случае причиной неприятности может стать банальная неаккуратность, то во втором случае винить стоит заводской брак или монтажников.

Как правило, выходом из ситуации становится замена стеклопакета, так как ремонт этой части ПВХ окон не производится в принципе.

Обратите внимание, что специализированные компании могут не просто заменить стеклопакет, а поставить на его место более современный аналог – энергосберегающее стекло, стекло с тонировкой или даже подогревом.

Проблемы с фурнитурой

Именно на фурнитуру приходятся наибольшие нагрузки в ходе использования окон, особенно сложных конструкций с несколькими типами открывания, штульповых дверей и больших фрамуг. Замена ручек и механических элементов окна ("ножниц", запоров, угловых переключателей) – это самый востребованный ремонт окон.

Иногда специалисту достаточно просто отрегулировать фурнитуру, иногда требуется ее полная или частичная замена.

Снизить вероятность поломок фурнитуры может бережная эксплуатации в соответствии с инструкциями производителя, а также первоначальная установка качественной фурнитуры, например, немецких брендов. Кроме того, за фурнитурой следует периодически ухаживать, регулировать ее и смазывать.

Проблемы со сквозняками и холодом

Если окно начинает пропускать сквозняки или промерзать по периметру, лучше сразу вызвать ремонтного специалиста. Он определит причину поломки. Если это плохо отрегулированная фурнитура, провисшие створки, старый уплотнитель – то мастер исправит проблему на месте. Однако обращаться за любыми оконными услугами стоит в организацию с репутацией и опытом. Проверьте организацию по реквизитам в ЕГРЮЛ, чтобы избежать мошенников.

Однако в некоторых случаях требуются более кардинальные работы – замена стеклопакета, утепление оконного блока, исправление ошибок монтажников, которые плохо утеплили место стыка рамы и проема.