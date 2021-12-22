Новогодняя сказка от «Линии жизни»

Пятый год подряд в рамках партнерства с благотворительным фондом «Линия жизни» в лобби отеля «Балчуг Кемпински Москва» появляется живая ель

Благотворительный фонд "Линия Жизни" вот уже более 17 лет занимается здоровьем детей, но не забывает и о здоровье взрослых. Если вы хотите получить заряд положительных эмоций, вырабатываемых гормоном хорошего настроения, то вам обязательно нужно увидеть благотворительную новогоднюю елку фонда в отеле "Балчуг Кемпински Москва" (ул. Балчуг, д. 1).

Новый год и связанные с ним ожидания у многих ассоциируются с балетом "Щелкунчик" Чайковского, в основе которой сказка Эрнста Теодора Гофмана. Ее действие окутано волшебной аурой, окружающей огромную елку до потолка с затейливыми игрушками из марципана и сладостей. Именно она является стержнем, вокруг которого разворачивается действие. Но разве такие елки бывают только в сказках?

"Наша елка погружает в сказочный мир, полный ожидания чуда, созданный музыкальным гением Чайковского. Мы, как никто другой, понимаем значение радости. Ведь наша задача – дать больным детям надежду на исцеление и вернуть им радость жизни,” – говорит Фаина Захарова, президент благотворительного фонда “Линия жизни”".

Тема новогодней елки благотворительного фонда – мир музыки Петра Ильича Чайковского, она посвящена героям его произведений. Ее создали в свое свободное время дизайнер Ирина Белякова, а также художники и бутафоры театральных мастерских музыкального театра им. Станиславского и Немировича– Данченко (МАМТ). Среди кукольных пар, украшающих елку, – персонажи "Пиковой дамы", "Лебединого озера", "Спящей красавицы", и, конечно же, "Щелкунчика".

Дизайнер Ирина Белякова создает костюмы для спектаклей МАМТА, МХТ имени А.П. Чехова, театра им. Маяковского. Для новогоднего елочного проекта она одела дам в чудесные кружевные платья. Их сопровождают одетые в трико и короткие атласные колете галантные кавалеры. Тщательно выверенные туалеты кукол от 12 до 25 см в высоту следуют правилам моды XVIII-XIX веков.

Связующим элементом декора елки, выполненной в красно-золотой гамме, служат гирлянды в виде нотных свитков из ткани и скрипичные ключи золотого цвета. Их дополняют красные, розовые, золотые шары и сосульки, а также мерцающие лампочки, создающие особый театральный фон.

А музыкальным фоном, конечно же, служат мелодии из произведений величайшего гения русской музыки, ведь они так щедро рассыпаны по всем его произведениям: вальсы, полонезы, национальные танцы сменяют друг друга и дополняют праздничную атмосферу сказки.

Гости и посетители отеля могут не только загадать заветное желание или сделать фотографии у волшебной ели сошедшего со страниц сказки, но и приобрести роскошные новогодние игрушки в лобби "Балчуга" за благотворительное пожертвование от 1000 рублей. Все собранные средства будут переданы подопечным фонда "Линия жизни", миссия которого – вдохновлять на поддержку и реализацию самых невероятных высокотехнологичных проектов, способных подарить будущее и здоровье как можно большему количеству детей.

