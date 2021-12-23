"30 мая" наступит в декабре

Инга Оболдина выйдет на "Прогресс Сцену Армена Джигарханяна"

В театре "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна" готовится премьера. Эксцентричную современную комедию "30-го мая" в постановке Сергея Газарова впервые покажут на Основной сцене театра 25 декабря.



Три женщины, три разные судьбы, три характера. Их объединяет многолетняя дружба и традиция, которая поддерживается уже десять лет. Раз в полгода подруги собираются вместе, играют в игру, выбирая дату, которой будут жить в этот вечер. И в этот раз их день – 30-го мая.

В этот день каждая из них наконец-то обретает свободу быть собой. Предельная откровенность и абсолютно разные точки зрения о семье, любви и отношениях затягивают подруг в круговорот эмоций. Здесь есть все: смех и слезы, грусть и сожаление, гнев и непонимание.

Играть эту чувственную историю будут блестящие актрисы: Инга Оболдина, Ольга Кузина, Ксения Худоба/Александра Мареева. Они создают на сцене настоящий ансамбль, тонко чувствуя каждую интонацию и подхватывая настроение друг друга.

Режиссер спектакля, Сергей Газаров, сумел приоткрыть дверь в загадочный и непостижимый женский мир, мир, где царит любовь и ревность, мягкость и решительность, вера и смелость.

Спектакль сдобрен порцией хлесткого и точного юмора, а героини говорят ровно то, что думают, не оглядываясь на принятые рамки. Кажется, что само пространство дышит честностью и свободой мысли.

Сценические декорации для спектакля создавала художник Анастасия Глебова. Она сумела собрать воедино противоречивые мотивы постановки и сделать декорации очень оригинальными, но в то же время точно отражающими суть спектакля.

Вместе со зрителями героиням предстоит пройти по-настоящему важный, местами терапевтический путь, наконец-то прожив все то, что тревожит, но забывается в суете привычных будней.