"30 мая" наступит в декабре

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В театре "Прогресс Сцена Армена
Джигарханяна" готовится премьера. Эксцентричную современную комедию "30-го мая"
в постановке Сергея Газарова впервые покажут на Основной сцене театра 25
декабря.
Три женщины, три разные судьбы, три характера. Их объединяет многолетняя дружба и традиция, которая поддерживается уже десять лет. Раз в полгода подруги собираются вместе, играют в игру, выбирая дату, которой будут жить в этот вечер. И в этот раз их день – 30-го мая.
В этот день каждая из них наконец-то обретает свободу быть собой. Предельная откровенность и абсолютно разные точки зрения о семье, любви и отношениях затягивают подруг в круговорот эмоций. Здесь есть все: смех и слезы, грусть и сожаление, гнев и непонимание.
Играть эту чувственную историю будут блестящие актрисы: Инга Оболдина, Ольга Кузина, Ксения Худоба/Александра Мареева. Они создают на сцене настоящий ансамбль, тонко чувствуя каждую интонацию и подхватывая настроение друг друга.
Режиссер спектакля, Сергей Газаров, сумел приоткрыть дверь в загадочный и непостижимый женский мир, мир, где царит любовь и ревность, мягкость и решительность, вера и смелость.
Спектакль сдобрен порцией хлесткого и точного юмора, а героини говорят ровно то, что думают, не оглядываясь на принятые рамки. Кажется, что само пространство дышит честностью и свободой мысли.
Сценические декорации для спектакля создавала художник Анастасия Глебова. Она сумела собрать воедино противоречивые мотивы постановки и сделать декорации очень оригинальными, но в то же время точно отражающими суть спектакля.
Вместе со зрителями героиням предстоит пройти по-настоящему важный, местами терапевтический путь, наконец-то прожив все то, что тревожит, но забывается в суете привычных будней.
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