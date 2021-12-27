Мамба и Viber: 19% настроены войти в 2022-ой год вместе со своей второй половинкой

Мамба и Viber: 19% настроены войти в 2022-ой год вместе со своей второй половинкой
Фото: pixabay.com

Большинство участников предновогоднего исследования, проведённого приложением для знакомств Mamba и мессенджером Viber, признались, что не нашли компанию для встречи Нового года. Многие готовы продолжать искать её на сайтах знакомств.

Считается, что с середины ноября люди, не вовлечённые в романтические отношения, чувствуют своё одиночество всё сильнее (на Западе этот период называется cuffing season). Однако россияне переносят данный отрезок времени довольно стойко, следует из опроса. 63% участников ответили, не переживают из-за отсутствия пары. Тревогу и острое одиночество чувствуют всего 10% респондентов, а 17% лишь немного этим озабочены.

54% пользователей Mamba, находившихся на момент исследования без пары, рассчитывают встретить Новый год с близкими родственниками, 16% – с друзьями, 1% – с коллегами. 19% настроены войти в 2022-ой год вместе со своей второй половинкой.

Вместе с тем 66% опрошенных ответили, что пока не имеют компании для празднования, а 22% из них вообще не хотят никого искать и не исключают, что встретят Новый год в одиночестве. Те, кто планирует продолжать поиски, готовы использовать для этого сайты знакомств: такое намерение подтвердили 53% опрошенных (ответ “да” или “скорее да”)

Также в ходе исследования участники объяснили, как хотят провести новогодние каникулы. 35% из них собираются в поездку. Но куда? Этот вопрос оказался сложнее – с ним на момент проведения опроса не определились целых 25% респондентов. 8% уже выбрали путешествие в пределах России, а вот отправится за границу надумали всего 2%.

В исследовании поучаствовало 8765 человек из России.

Роман ИГНАТОВ
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