Новогодние фильмы для всей семьи — время побыть вместе

Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
В новогодних фильмах есть что-то такое, от чего внутри становится тепло и уютно

А если это кино, которым вы можете наслаждаться со всеми, кого любите – от самого маленького до самого старшего члена семьи – что может быть лучше в холодные зимние вечера?

Один дома

В фильме  желание восьмилетнего Кевина Маккалистера "чтобы моя семья просто исчезла" осуществилось. Всё решил случай. И вот родители со старшими детьми отправились на рождественские каникулы в Париж без него. Внезапно оказавшись дома один, Кевин пытается самостоятельно справиться с домашними делами и насладиться временем, проведенным в одиночестве. Однако вскоре ему придётся защищать свой дом от пары злых и неуклюжих грабителей.

Фото: пресс-служба

Один дома 3

У мальчика из фильма  ветрянка. Отец Алекса уехал по делам, у мамы чрезвычайная ситуация в офисе, а брат и сестра ушли в школу. Итак, 8-летний мальчик остался дома один. Чем он там занимается – отбивается от воров, которые пытаются завладеть сверхсекретным компьютерным чипом, спрятанным в его игрушечной машине. На этот раз это не неуклюжие грабители, а очень опасные международные преступники.

Фото: пресс-служба

Волшебное королевство Щелкунчика

Мари и Фриц в канун рождества получают подарки от крестного. Мари достается особенная кукла – Щелкунчик. Он оживает прямо у неё на глазах, отправляя их с братом в захватывающее приключение в Королевство Марципан. Там Мари и Фриц, сами волшебным образом превратившиеся в игрушки, становятся участниками битвы между злым многоголовым Мышиным королем и принцем-Щелкунчиком, который обязательно должен победить.

Фото: пресс-служба

Рождественское приключение Бетховена

Осталось три дня до Рождества. Генри – эльф, приставленный к конюшне на Северном полюсе, случайно уезжает с волшебным мешком в санях Санта-Клауса к людям. Он приземляется в маленьком городке в Миннесоте, и у него большие проблемы. Волшебная сумка попадает в руки двух бессовестных владельцев магазина игрушек. И Генри понимает: ни сумки, ни саней – ни Рождества! К счастью для эльфа и детей во всём мире, Генри встречает мальчика по имени Мэйсон и самого милого и умного пса на планете – Бетховена.

Фото: пресс-служба

Мой друг Дед Мороз

В канун Рождества вор в костюме Санты проникает в дома, где, как ему сказали, есть тайники с драгоценностями. В одном из них воришка встречает 6-летнего Антуана, которому в эту ночь совсем не удалось заснуть. Ведь больше всего на свете мальчик хочет встретиться с Санта-Клаусом и покататься на его санях. Думая, что это настоящий Санта, Антуан следует за вором, чтобы тот исполнил его мечту. Так внезапно образуется странный дуэт, бродящий по Парижу в поисках богатств.

Фото: пресс-служба

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.

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