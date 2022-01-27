Семья Бах: органная музыка великой династии

Семья Бах: органная музыка великой династии
30 января в Кафедральном соборе свв. Петра и Павла состоится концерт «Семья Бах: органная музыка великой династии»

На вечере можно будет услышать органную музыку 16 разных Бахов – по порядку их рождения. Эту оригинальную программу, которой нет аналогов в мире, подготовил испанский органист Даниэль Сальвадор.

Мы говорим Бах – подразумеваем Иоганн Себастьян. Однако династия, к которой принадлежал величайший из когда-либо живших композиторов, насчитывала несколько поколений музыкантов, известных по всей Германии. Их мастерство и авторитет были столь огромны, что сама фамилия "Бах" была в то время синонимом профессии музыканта.

Иоганн Себастьян  – самый гениальный из рода Бахов. Те, кто учился играть на фортепиано, возможно, вспомнят его сыновей - Вильгельма Фридемана и Карла Филиппа Эммануэля. На самом же деле музыкантов в семье Баха было несколько десятков.

В 1735 году, заинтересовавшись генеалогией своего рода, Иоганн Себастьян Бах составил своеобразную "семейную хронику", дополненную впоследствии его сыном – К.Ф.Э. Бахом. Из нее мы знаем, что прапрадед композитора был по профессии пекарем, но при этом играл на цитре, а его старший сын Ганс стал скрипачом.

Первым известным органистом и композитором из рода Бахов стал Иоганн Генрих Бах (1615 – 1695), а последним талантливым музыкантом из этой семьи считают внука И.С. Баха – Вильгельма Фридриха Эрнста (1759 – 1845).

30 января в исполнении органиста Даниэля Сальвадора прозвучат сочинения ближайших и дальних родственников И.С. Баха.

Начало в 20:00

Билеты: https://collegiummusicum.ru

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