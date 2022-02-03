В Доме музыки пройдет мультимедийное шоу "Кармина Бурана"

Концерт можно будет посетить 5 и 6 февраля

В Московском доме музыки 5 и 6 февраля состоится грандиозное мультимедийное шоу Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" – легендарная "Кармина Бурана" с крупномасштабными динамическими видеопроекциями бессмертных шедевров Боттичелли, Микеланджело, Рафаэля, Босха, Брейгеля, которые заполняют все пространство зрительного зала.

Художественные образы многократно усиливают впечатление от поистине "колдовской, мистической музыки", захватывающей слушателей с первых тактов. Средневековая рукопись, вдохновившая Карла Орфа, удивительно созвучна сегодняшнему дню: непостоянство удачи и богатства, быстротечность жизни, необузданное веселье и пьянство, красота весенней природы, любовная страсть.

Кармина Бурана (Carmina Burana) – шедевр музыки XX века и самое исполняемое произведение Карла Орфа. Эта удивительная музыка с первых звуков покоряет яркой образностью, масштабной стихией ритма, смесью мягкой иронии и трепетного лиризма, эпическим размахом и щедростью красок. Музыка Орфа – главное действующее лицо представления. И музыканты, и слушатели с первых тактов попадают под ее гипнотическое воздействие.

Концерты пройдут 5 февраля в 15:00 и 19:00, 6 февраля – в 19:00.