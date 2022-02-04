Collegium Musicum продолжает беспрецедентный по масштабу проект, в котором звучит органная музыка классиков XX века и современных авторов

6 февраля в Кафедральном соборе св. Петра и Павла органист и композитор Игорь Гольденберг возвратит слушателей к истокам органного авангарда, в удивительное время, когда композиторы постепенно открывали для себя бескрайнюю вселенную органных звучаний, его фантастические звуковые ресурсы, которые прежде оставались невостребованными. Время, когда появлялись гигантские современные органы, и они вдохновляли на поиск новых тембровых возможностей, когда рождались уникальные произведения, каждое из которых можно назвать "симфонией тысячи голосов".

Игорб Гольденберг исполнит красочные полотна крупнейших мастеров французской органной школы (Дюрюфле, Дюпре, Лангле), вернется к ранним произведениям современной музыки (Айвз, Скрябин), вспомнит выдающегося советского композитора и педагога, своего учителя Альберта Лемана и познакомит публику с собственными сочинениями.

Напомним, что цикл концертов "Голоса Вселенной: орган XXI века. Классика органного авангарда" включает пять программ, представляющих широчайшую палитру современной органной музыки: от Оливье Мессиана, первым открывшего новые горизонты органных звучаний в 1930-е, и Дьёрдя Лигети, в 1960-е полностью перевернувшего представление о возможностях инструмента, до многочасовой органной инсталляции. Часть произведений прозвучит в России впервые. Концерты пройдут по май 2022 года.

Начало в 19:00

Билеты: collegiummusicum.ru

В программе:

Игорь Гольденберг (р. 1968). Концерт для органа-соло

Морис Дюрюфле (1902–1986). Прелюдия из Сюиты ор.5

Чарльз Айвз (1974–1954). "Adeste fidelis"

Жан Лангле (1907–1991). "Песнь Мира", "Героическая песнь"

Александр Скрябин (1872 – 1915). Симфоническая поэма "Мечты" (переложение для органа И. Гольденберга)

Игорь Гольденберг. "Маленький хорал"

Альберт Леман (1915 – 1998). "Хорал"

Марсель Дюпре (1886 – 1971). "Симфония-пассион"

"Мир в ожидании Спасителя"

"Рождество"

"Распятие"

"Воскресение"