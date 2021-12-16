В Орехово-Зуеве ребенок провалился в яму с кипятком

Девочку госпитализировали

11-летняя школьница угодила в яму с кипятком. Несчастный случай произошел в Орехово-Зуеве. В результате девочка получила ожоги ног до колена, ее госпитализировали.

Как сообщили в прокуратуре Московской области, сейчас проводится проверка. Городская прокуратура разберется в причинах случившегося, говорится на официальном сайте.

В соцсетях пользователи предполагают, что пострадавшая школьница не заметила яму, так как ее припорошило снегом, отмечает сайт телеканала"360".

Источник: Сайт прокуратуры Московской области ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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