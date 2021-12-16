В Орехово-Зуеве ребенок провалился в яму с кипятком

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11-летняя школьница угодила в яму с кипятком. Несчастный
случай произошел в Орехово-Зуеве. В результате девочка получила ожоги ног до
колена, ее госпитализировали.
Как сообщили в прокуратуре Московской области, сейчас проводится проверка. Городская прокуратура разберется в причинах случившегося, говорится на официальном сайте.
В соцсетях пользователи предполагают, что пострадавшая школьница не заметила яму, так как ее припорошило снегом, отмечает сайт телеканала"360".
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