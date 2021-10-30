Вашингтон наверняка подстроил выход скандальной статьи

В американском издании Financial Times вышла любопытная статья. В материале утверждается, что союзники США не хотят, чтобы Вашингтон переходил на политику неприменения ядерного удара первым. В России публикацию оценил военный эксперт Виктор Баранец.

Напомним, в статье говорится о расплывчатой политике США касательно ядерного оружия. С одной стороны, Вашингтон оставил после холодной войны за собой право нанести упреждающий ядерный удар. Это, как указывается в статье, дает американским союзникам чувство защищенности, что в случае плохого сценария Европа и страны Тихого океана окажутся под "ядерным зонтиком" Штатов. С другой стороны, в последнее время Вашингтон задумался о смене этого принципа и решил узнать мнение своих партнеров. Те же, как утверждают авторы, – против задумки американцев. Они боятся, что Россия "осмелеет", если США примут принцип неприменения ядерного оружия первыми.

Баранец уверен, что FT неслучайно опубликовало такую статью именно сейчас. Такая слитая анонимными источниками информация появилась на фоне разговоров о том, что американский лидер Джо Байден хочет сменить политику. Сейчас, по словам эксперта, в документах США не прописано четко, что именно можно считать достаточной угрозой, чтобы ударить ядерным оружием. При этом право такое есть. Этому же принципу следуют и другие ядерные державы, которые входят в НАТО.

Тогда как доктрины Москвы и Пекина прямо противоположные. Россия и Китай считают, что ядерное оружие может быть лишь средством защиты, которое возможно применить лишь в качестве ответа на ядерный удар.

Баранец задается вопросом, зачем издание вдруг решило опубликовать этот слив информации. Ответ прост. Эксперт уверен, что задача FT была в том, чтобы выставить США в белом свете. Вроде как противники Вашингтона говорят о некой американской агрессивности, когда сам Пентагон хочет сменить доктрину по ядерному оружию. Однако союзники США против этого и именно поэтому Белый дом не сможет пойти на такой шаг, как отказаться от принципа упреждающего ядерного удара.