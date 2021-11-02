В США обнародовали кадры российских танков около Украины

В США обнародовали кадры российских танков около Украины
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Боевую технику размеcтили в городе Ельня

Американские журналисты выдали "сенсацию". Издание Politico заявило, что сообщения о якобы стягивании Россией военной техники к границе с Незалежной – правда. В доказательство авторы продемонстрировали спутниковые снимки некоего вооружения.

Журналисты утверждают, что российские военные разместились около Украины, в Смоленской области, которая с этой страной, на самом деле, общих границ не имеет – рядом лишь Белоруссия. От Незалежной Смоленская область отделена Брянской.

Бетси Вудраф Свон и Пол Маклири уверяют, что фото сделаны в понедельник, 1 ноября, компанией Maxar Technologies. Авторы указывают, что на снимках изображены бронетанковые части, артиллерия и пехота около города Ельня. Российские военные, по утверждению издания, отправились из своих баз дислоцирования в этот район в конце сентября. 

Британское военное издание Jane`s, как пишет Politico, полагает, военную технику четвертой танковой дивизии переставили вокруг Курска и Брянска. Подразделения оснащены основными боевыми танками Т-80У, а также самоходной артиллерийской установкой.

1-я гвардейская танковая армия, которая также якобы находится в Смоленской области, создана для проведения операций на всех уровнях боевых действий, пишут авторы. Именно она всегда получает первой новейшее вооружение и тестирует его. Как правило, учения этой части проводятся под Москвой. 

Ранее в Пентагоне заявили, что обеспокоены некой возросшей активностью России около Украины. 

Источник: Politico
Полина ИВАНОВА
Гость323984
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Вы думаете пиндосы понимают разницу между Брянской, Смоленской, Курской областями ? Вы слишком высокого мнения о пиндосах, когда для них что зеленский, что левинский есть одно и то же и они даже выговорить наши слова не могут. У них челюсти вывернуты и язык стёрт под R Th W и <цензура>. немыслимых звуков.
Гость327147
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слава путину ... хвала христу .. крымнаш ..
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