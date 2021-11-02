Боевую технику размеcтили в городе Ельня

Американские журналисты выдали "сенсацию". Издание Politico заявило, что сообщения о якобы стягивании Россией военной техники к границе с Незалежной – правда. В доказательство авторы продемонстрировали спутниковые снимки некоего вооружения.

Журналисты утверждают, что российские военные разместились около Украины, в Смоленской области, которая с этой страной, на самом деле, общих границ не имеет – рядом лишь Белоруссия. От Незалежной Смоленская область отделена Брянской.

Бетси Вудраф Свон и Пол Маклири уверяют, что фото сделаны в понедельник, 1 ноября, компанией Maxar Technologies. Авторы указывают, что на снимках изображены бронетанковые части, артиллерия и пехота около города Ельня. Российские военные, по утверждению издания, отправились из своих баз дислоцирования в этот район в конце сентября.

Британское военное издание Jane`s, как пишет Politico, полагает, военную технику четвертой танковой дивизии переставили вокруг Курска и Брянска. Подразделения оснащены основными боевыми танками Т-80У, а также самоходной артиллерийской установкой.

1-я гвардейская танковая армия, которая также якобы находится в Смоленской области, создана для проведения операций на всех уровнях боевых действий, пишут авторы. Именно она всегда получает первой новейшее вооружение и тестирует его. Как правило, учения этой части проводятся под Москвой.

Ранее в Пентагоне заявили, что обеспокоены некой возросшей активностью России около Украины.