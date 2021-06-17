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Ситуация с коронавирусом в стране остается нестабильной. Подмосковье по-прежнему находится в тройке лидеров по заболеваемости COVID-19. Мособлштаб поделился свежей статистикой.
Больше всего заболевших за минувшие сутки было выявлено в Балашихе – 174 человека. В Королеве вирус подхватили 84 граждан, в Люберцах – 81. В Красногорске и Лобне ситуация не лучше: 77 и 74 случая соответственно, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Всего за день в Подмосковье положительный тест на коронавирус сдали 1208 человек.
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