За сутки в регионе выявили 1208 новых случаев

Ситуация с коронавирусом в стране остается нестабильной. Подмосковье по-прежнему находится в тройке лидеров по заболеваемости COVID-19. Мособлштаб поделился свежей статистикой.

Больше всего заболевших за минувшие сутки было выявлено в Балашихе – 174 человека. В Королеве вирус подхватили 84 граждан, в Люберцах – 81. В Красногорске и Лобне ситуация не лучше: 77 и 74 случая соответственно, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Всего за день в Подмосковье положительный тест на коронавирус сдали 1208 человек.