Роспотребнадзор ввел для прибывающих из зарубежья россиян двухнедельный карантин

В стране также сокращается срок действия ПЦР-теста

Новый коронавирусный штамм "омикрон" вызывает крайние опасения и требует немедленного изучения. Роспотребнадзор уже изменил порядок въезда для граждан России, заявила глава службы Анна Попова, выступая на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Так, возвращающиеся из стран, где выявлен "омикрон", граждане должны пройти бесплатный тест на COVID-19. Если речь идет о тех странах, с которыми у России пока не возобновлено регулярное сообщение, россияне должны пройти двухнедельный карантин.

Попова также указала, что из-за особенностей нового штамма срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов вместе прежних 72. Такие меры Роспотребнадзор принял, исходя из повышенной степени контагиозности "омикрона".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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