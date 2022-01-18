"Каширский двор" могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер

Посетители и сотрудники не соблюдали масочный режим

Торговому комплексу "Каширский двор" грозит закрытие на 90 суток из-за нарушений мер по борьбе с коронавирусом. Специалисты Объединения административно-технических инспекций во время проверки соблюдения на объектах торговли требований по профилактике ковида обнаружили, что в торговом комплексе не соблюдались требования. Так, посетители и сотрудники "Каширского двора" находились на его территории без масок либо носили их неправильно, что тоже считается нарушением. Об этом сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.



Он напомнил, что за такие нарушения организации могут назначить штраф в 300 тысяч рублей. Кроме того, если специалисты установят, что здоровью граждан причинили вред, сумма может вырасти до миллиона рублей. Также работу организации могут остановить на 90 суток.