"Каширский двор" могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер

"Каширский двор" могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер
Фото: Libor Sojka/CTK/www.globallookpress.com
Посетители и сотрудники не соблюдали масочный режим

Торговому комплексу "Каширский двор" грозит закрытие на 90 суток из-за нарушений мер по борьбе с коронавирусом. Специалисты Объединения административно-технических инспекций во время проверки соблюдения на объектах торговли требований по профилактике ковида обнаружили, что в торговом комплексе не соблюдались требования. Так, посетители и сотрудники "Каширского двора" находились на его территории без масок либо носили их неправильно, что тоже считается нарушением. Об этом сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

Он напомнил, что за такие нарушения организации могут назначить штраф в 300 тысяч рублей. Кроме того, если специалисты установят, что здоровью граждан причинили вред, сумма может вырасти до миллиона рублей. Также работу организации могут остановить на 90 суток.

Источник: "Глас народа" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

Назарбаев появился перед публикой впервые с начала протестов в Казахстане

Елбасы заявил, что он никуда не уезжал

Глава МИД Японии заявил о суверенитете своей страны над Курилами

Решение территориального спора остается приоритетом для Токио

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

2114 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей