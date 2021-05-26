Белорусский оппозиционер, возможно, участвовал в боях против ополченцев Донбасса

На просторах интернета обнаружено интервью, которое, скорее всего, дал сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич во время своей службы в украинском нацбатальоне "Азов" (группировка запрещена в РФ). На публикацию издания "Наша Нiва" от 2015 года обратил внимание телеграм-канал "Военный осведомитель".

В сообщении размещена фотография белорусского бойца со скрытым лицом. Идентичный снимок ранее опубликовал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. На представленном фото изображен Протасевич в форме "Азова" с пулеметом в руках без ретуши лица.

"Еще фото Романа Протасевича в составе полка "Азов" на параде в Мариуполе в 2015 году. Военнослужащие полка на международном уровне прославились своей нацистской идеологией и множественными преступлениями", – указывает аккаунт "Военного осведомителя".

Что касается интервью, в нем "герой" объяснил, почему решил принять участие в боевых действиях в Донбассе. Среди причин он назвал свои украинские корни, "кровные счеты с коммунистами" и опасность начала войны в Белоруссии.

"Мой приезд на войну был абсолютно обдуман и взвешен. Пока что, к счастью, ни о чем жалеть не приходилось", – сказал "азовец".

Также боец отметил, что, если представится возможность, он постарается вернуться в Белоруссию и заняться своей профессией, "которая была не только работой, но и хобби". При этом предполагаемый Протасевич не уточнил, о чем именно идет речь. На вопрос, не боится ли он преследования со стороны властей Республики, мужчина ответил, что это "покажет время".

Своих данных он не раскрыл, лишь указав, что находится в нацбате почти год, детально поведав, как в него попал, об отношении к белорусам-добровольцам в Донбассе, своем ранении и политических взглядах.

В свою очередь, Коц считает, что Протасевич мог участвовать в боях в шахтерском крае против ополченцев.

Сам Протасевич заявлял, что находился в Донбассе в 2014–2015 годах в качестве журналиста, что подтверждал экс-командир "Азова" неонацист Андрей Билецкий. Он утверждал, что Протасевич получил ранение в Широкино, но его оружием якобы "был не автомат, а слово", сообщает издание EADaily.

Напомним, 23 мая белоруса и его приятельницу, гражданку РФ Софию Сапегу белорусские правоохранители сняли с борта самолета Ryanair, который экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщений о минировании. Лайнер совершал рейс из Афин в Вильнюс. Протасевич и Сапега были задержаны.

Белорусу пока предъявлены обвинения в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам в августе 2020 года.

Ранее сегодня глава КГБ Республики Иван Тертель заявил, что Протасевич "в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона "Азов", связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины", передает РИА "Новости".

