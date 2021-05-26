Нашлись доказательства службы Протасевича в нацбатальоне "Азов"

Нашлись доказательства службы Протасевича в нацбатальоне "Азов"
Роман Протасевич. Фото: facebook.com/pr0tez/www.globallookpress.com
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Белорусский оппозиционер, возможно, участвовал в боях против ополченцев Донбасса

На просторах интернета обнаружено интервью, которое, скорее всего, дал сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич во время своей службы в украинском нацбатальоне "Азов" (группировка запрещена в РФ). На публикацию издания "Наша Нiва" от 2015 года обратил внимание телеграм-канал "Военный осведомитель".

В сообщении размещена фотография белорусского бойца со скрытым лицом. Идентичный снимок ранее опубликовал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц. На представленном фото изображен Протасевич в форме "Азова" с пулеметом в руках без ретуши лица.

"Еще фото Романа Протасевича в составе полка "Азов" на параде в Мариуполе в 2015 году. Военнослужащие полка на международном уровне прославились своей нацистской идеологией и множественными преступлениями", – указывает аккаунт "Военного осведомителя".

Что касается интервью, в нем "герой" объяснил, почему решил принять участие в боевых действиях в Донбассе. Среди причин он назвал свои украинские корни, "кровные счеты с коммунистами" и опасность начала войны в Белоруссии.

"Мой приезд на войну был абсолютно обдуман и взвешен. Пока что, к счастью, ни о чем жалеть не приходилось", – сказал "азовец".

Также боец отметил, что, если представится возможность, он постарается вернуться в Белоруссию и заняться своей профессией, "которая была не только работой, но и хобби". При этом предполагаемый Протасевич не уточнил, о чем именно идет речь. На вопрос, не боится ли он преследования со стороны властей Республики, мужчина ответил, что это "покажет время".

Своих данных он не раскрыл, лишь указав, что находится в нацбате почти год, детально поведав, как в него попал, об отношении к белорусам-добровольцам в Донбассе, своем ранении и политических взглядах.

В свою очередь, Коц считает, что Протасевич мог участвовать в боях в шахтерском крае против ополченцев.

Сам Протасевич заявлял, что находился в Донбассе в 2014–2015 годах в качестве журналиста, что подтверждал экс-командир "Азова" неонацист Андрей Билецкий. Он утверждал, что Протасевич получил ранение в Широкино, но его оружием якобы "был не автомат, а слово", сообщает издание EADaily.

Напомним, 23 мая белоруса и его приятельницу, гражданку РФ Софию Сапегу белорусские правоохранители сняли с борта самолета Ryanair, который экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщений о минировании. Лайнер совершал рейс из Афин в Вильнюс. Протасевич и Сапега были задержаны.

Белорусу пока предъявлены обвинения в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам в августе 2020 года.

Ранее сегодня глава КГБ Республики Иван Тертель заявил, что Протасевич "в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона "Азов", связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины", передает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

гость
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Кто этот Гость248311,
почему такое погоняло? Да петух это бандеровский опущеный по полной 100500 раз своими же.
тимоха
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Кто этот Гость248311, почему такое погоняло?
))
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вчера заявила о заморозке инвестиций для Белоруссии на 3 млрд евро. Только она не сказала, что эти деньги она обещала не Рыгорычу, не офиц Минску, а кухарке- котлетной фее Тихановской. Дура пришибленная. Две.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость248311
ага. хакера вашего например "не законно" арестовали, который у нас деньги с кредиток списывал.
а все остальные преступники Бут, Ярошенко и тд будут сидеть.
и никакие "колибры" им не помогут
Может ещё в СИЗО подохнет от рук сокамерников?! Да и ты, укроДЕГЕНЕРАТ опущенный, в укроДУРКЕ, тоже долго не протянешь!
гость191919
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Сейчас муки по поводу Протасевича в Amnesty International? С одной стороны, вроде как надо объявлять "узником совести", а с другой - ссыкотно, так как чувак кондовый нацист. Ведь из истории с Навальным только только выгребли и не без потери репутации.
Хохлы -дегенераты
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Гость235938
Те, кто тут сидит... у каждого есть интернет, залезьте вы и узнайте правду. А то чем вскормят, то и поносят тут. Уже противно в комментарии ваши залазить, один бред какой-то. Неужели в России уже все такие пустые стали или нормальные сюда не заглядывают?
Кули ты сидишь тут , укрохолуйское быдло??Твоя "правда" черпается с вонючих хохляцких сайтов для хохлодегенератов
ЛДНР
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Гость248311
уголовная россия. вся страна - одна тюрьма.
а Протасевичу респект.
давил эту колорадскую нечесть.
Протасевич вместе с укровермахтом на Донбассе шаровары обсерался..
Андрей
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Передать этого крысёныша в ЛДНР пусть там судят.
Гость241057
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Гость248311
ага. хакера вашего например "не законно" арестовали, который у нас деньги с кредиток списывал.
а все остальные преступники Бут, Ярошенко и тд будут сидеть.
и никакие "колибры" им не помогут
Ну насчёт Ярошенка и Бута, то вопрос с виновностью спорный. По первому сидит за "намеренье" совершить преступление, хотя он заявлял что не собирался этого делать. А второй вообще ни за что. Также Бутина отсидела. Поэтому помолчал бы лучше. И признаются они в преступлениях только из-за того, чтобы как Бут не сидеть 30-ку по надуманным обвинениям. Что не так что-ли? Похлеще того что в СССР было.
Гость248311
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Гость241057
"Уголовная Россия" - свободолюбивый ты наш. Ну давай. Расскажи как свобода поддерживается в ЕС, США. Расскажи это Буту, Ярошенко, Бутиной и ещё многим, кого пиндосы загребли за просто так. А также другим нашим, которых хватали в разных странах и передавали в пиндосию. Что-то я от тебя воя не слышу.... А, я понял, за этот вой по шапке можно получить и денег не дадут.
ага. хакера вашего например "не законно" арестовали, который у нас деньги с кредиток списывал.
а все остальные преступники Бут, Ярошенко и тд будут сидеть.
и никакие "колибры" им не помогут
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