Белорусы нашли лазейку в европейское небо

Белорусы нашли лазейку в европейское небо
Фото: Ralph Kerpa/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Дискриминация по национальному признаку противоречит международному авиационному законодательству

Решение стран Евросоюза и Украины о запрете белорусским авиакомпаниям использовать их воздушное пространство противоречит Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. На это указали в Минтрансе Белоруссии. На этом основании Минск намерен оспорить введенные ограничения.

Арбитром белорусы хотят сделать Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). Они рассчитывают, что Совет ИКАО даст справедливую правовую оценку ситуации. В Минске, со своей стороны, уверены: иностранные партнеры нарушают Чикагскую конвенцию, а Украина – еще и двустороннее соглашение о воздушном сообщении от 1995 года.

"(Эти документы) запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку при введении внутригосударственных правил и запретов, касающихся допуска на территорию таких воздушных судов",

напомнили в Министерстве транспорта и коммуникаций РБ.

При этом в Минске усомнились в том, что регуляторы в ЕС и на Украине способны объективно оценивать ситуацию и безопасность при гражданском воздушном сообщении. Учитывая инциденты, которые возникали в небе Украины, в том числе крушение малайзийского лайнера в 2014 г., есть основания полагать, что это как раз Киев не в состоянии обеспечить безопасность гражданским самолетам, указали в ведомстве.

Ограничения на полеты над Белоруссией и прекращение авиасообщения с республикой в ЕС стали вводить после инцидента с самолетом Ryanair, который вынужденно сел в Минске 23 мая после сообщения о минировании. На фоне этой ситуации возникли трудности и с авиасообщением между Россией и странами ЕС. в частности, в первые дни июня были отменены рейсы между РФ и ФРГ.

При этом Брюссель анонсирует дальнейшие шаги в отношении Минска. Ожидается, что в июне будет объявлено о новых санкциях против представителей властей и компаний республики. Впрочем, некоторые предложения уже отвергла Литва, поскольку эти меры могут ударить и по ее экономике.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость254234
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Гость255158
Все верно. Эту Беларусь надо всячески топтать и по максимуму дискриминировать, а самого Лукашенко повесить.
если спина не болит -перегнис и поцелуй себя в опу
Гость248592
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Гость255158
Все верно. Эту Беларусь надо всячески топтать и по максимуму дискриминировать, а самого Лукашенко повесить.
ЧТО ТЕБЕ ЛИЧНО БЕЛАРУСЫ ПЛОГОГО СДЕЛАЛИ?
Гость255208
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Гость255158
Все верно. Эту Беларусь надо всячески топтать и по максимуму дискриминировать, а самого Лукашенко повесить.
золотко мое.ты наверное не знаешь про закон бумеранга. что посеешь то и пожнешь. мне тебя жаль
Гость255158
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Все верно. Эту Беларусь надо всячески топтать и по максимуму дискриминировать, а самого Лукашенко повесить.
Гость255111
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Дорогие друзья все значительно интересней все эти мрази тихоновские протосевичи вячорки и другая шалупонь- мертвячина а вот нам нужно быть умней и дальновидней.Лично я знала что БЕЛОРУСЫ КРЫМ давно признали РОССИЙСКИМ а Беларусь
Гость254947
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А про точь-в-точь такую же ситуацию с посадкой самолета той же авиалинии в Германии - до сих пор молчок. <цензура> уж эти радетели за безопасноть полетов и демократию....
Гость251971
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Я одна из 70%, кто остается нейтральной, наблюдая за тем, что происходит в Беларуси. - Посадка самолёта - "зачёт". =Сняли с борта предателя и убийцу (не надо лживых слёз родителей - мы это уже проходили). - Уважение: реакция на действия настоящего президента, уважение стране. - СПАСИБО!!!!! .
то что в стране концлагерь и происходит беззаконие тебя никак не волнует?
"Жива Беларусь Силой Народной". - Это лозунг на сегодня актуален, как никогда. Обращаюсь к беларусам от той кактегории, что
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Антиxу#лoпутин
Стране где диктатор террорист запрещено летать в цивилизованые страны.
Точно такая же ситуация будет с Россией когда закончится суд по малазийскому Боингу 777рейса МН 17 сбитым рос Бук 1М из 51 российской бригады ПВО из Курска.
Я одна из 70%, кто остается нейтральной, наблюдая за тем, что происходит в Беларуси. - Посадка самолёта - "зачёт". =Сняли с борта предателя и убийцу (не надо лживых слёз родителей - мы это уже проходили). - Уважение: реакция на действия настоящего президента, уважение стране. - СПАСИБО!!!!! .
"Жива Беларусь Силой Народной". - Это лозунг на сегодня актуален, как никогда. Обращаюсь к беларусам от той кактегории, что
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Антиxу#лoпутин
Стране где диктатор террорист запрещено летать в цивилизованые страны.
Точно такая же ситуация будет с Россией когда закончится суд по малазийскому Боингу 777рейса МН 17 сбитым рос Бук 1М из 51 российской бригады ПВО из Курска.
Европейские ребята! вы уже всех "достали" со своими претензиями "на оригинальность". - Не хотите уважать условия и менталитет России, - получите военный отпор. Оно вам надо??? - Лично от меня: если Россия ввяжется в войну, "костьми ляжем", но "уроем" всех, кто будет против. = Не рекомендую...
"Жива Беларусь Силой Народной". - Это лозунг на сегодня актуален, как никогда. Обращаюсь к беларусам от той кактегории, что
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Предлагаю новое движение в Беларуси - "Сила народная" - основополагающей программой предлагаю предложить: подготовка смены действующему президенту (общение с президентом лично, передача опыта, наработки практики, ). - Оценка этого проекта "настоящим Президентом Беларуси".
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