Президент подошел к толпе граждан, не ожидая таких последствий

Во время поездки французского лидера Эммануэля Макрона по регионам страны случился скандал. Глава государства получил по лицу.

Инцидент произошел, когда Макрон приехал в департамент Дром и посетил лицей. Видео уже разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, как политик подходит к толпе людей за ограждением и пытается их поприветствовать и начать разговор. В этот момент мужчина, стоявший близко к Макрону, что-то выкрикивает и бьет его по лицу.

Чем был недоволен посягнувший на неприкосновенность президента гражданин, пока неизвестно. Как сообщает РИА Новости, после случившегося полиция задержала двоих.

Как выяснилось позже, ударивший Макрона мужчина кричал: "Монжуа Сен Дэни". Это королевский боевой клич Франции.

Французские политики уже высказываются о случившемся. Так, премьер Жан Кастекс заявил, что это стало ударом по демократии. Он подчеркнул, что физическая агрессия неприемлема.