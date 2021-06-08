Макрону влепили пощечину во время поездки по Франции - видео

Макрону влепили пощечину во время поездки по Франции - видео
Фото: meets with Prime Minister of Libya L.Urman/ Keystone Press Agency| www.globallookpress.com
Президент подошел к толпе граждан, не ожидая таких последствий

Во время поездки французского лидера Эммануэля Макрона по регионам страны случился скандал. Глава государства получил по лицу.

Инцидент произошел, когда Макрон приехал в департамент Дром и посетил лицей. Видео уже разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, как политик подходит к толпе людей за ограждением и пытается их поприветствовать и начать разговор. В этот момент мужчина, стоявший близко к Макрону, что-то выкрикивает и бьет его по лицу.

Чем был недоволен посягнувший на неприкосновенность президента гражданин, пока неизвестно. Как сообщает РИА Новости, после случившегося полиция задержала двоих.

Как выяснилось позже, ударивший Макрона мужчина кричал: "Монжуа Сен Дэни". Это королевский боевой клич Франции.

Французские политики уже высказываются о случившемся. Так, премьер Жан Кастекс заявил, что это стало ударом по демократии. Он подчеркнул, что физическая агрессия неприемлема.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

гость
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где безопасники были или так задумано было, дермократия, можно втащить главе государства. Наш бы подошел, взглянул и шалун тут же обо¢рался
Гость258716
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Кто подскажет это был переодетый Петров или Баширов?
М
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к толпе вообще нельзя подходить будь ты популист,диктатор,либерал и тд
в наше время в толпе вполне себе может оказаться провокатор,садист,боевик,сумашедший из соц сетей или просто ненормальный коих сегодня как собак,стоит лишь почитать форум,любой..
то что сделал микрон,ну захотелось любителю старушек любви от простого француза,типа,вот он я,простой франц президентну и получил леща,во франции давно бушует предвестник гражданской войны
Гость258800
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Гость255990
Запад признаёт демократичными только тех президентов, которых ненавидит собственный народ!
Кучка олигархов и продажных политиков обращается со своим народом, как со скотом!!!
Неудивительно, что они получают в ответ! Видно забыли, как королей публично казнили!!
диктаторы вообще не подходят к толпе, они перекрывают полгорода, а если город небольшой, то вообще переводят его на осадное положение. Все эти вожди, диктаторы, узурпаторы власти, подходят только к заранее подготовленной толпе, в которой 100% сотрудники спецслужб.
Гость255990
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Запад признаёт демократичными только тех президентов, которых ненавидит собственный народ!
Кучка олигархов и продажных политиков обращается со своим народом, как со скотом!!!
Неудивительно, что они получают в ответ! Видно забыли, как королей публично казнили!!
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