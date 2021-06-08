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Во время поездки французского лидера Эммануэля Макрона по регионам страны случился скандал. Глава государства получил по лицу.
Инцидент произошел, когда Макрон приехал в департамент Дром и посетил лицей. Видео уже разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, как политик подходит к толпе людей за ограждением и пытается их поприветствовать и начать разговор. В этот момент мужчина, стоявший близко к Макрону, что-то выкрикивает и бьет его по лицу.
Чем был недоволен посягнувший на неприкосновенность президента гражданин, пока неизвестно. Как сообщает РИА Новости, после случившегося полиция задержала двоих.
Как выяснилось позже, ударивший Макрона мужчина кричал: "Монжуа Сен Дэни". Это королевский боевой клич Франции.
Французские политики уже высказываются о случившемся. Так, премьер Жан Кастекс заявил, что это стало ударом по демократии. Он подчеркнул, что физическая агрессия неприемлема.
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