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Мировая общественность и государственные деятели с нетерпением ждут
начало первых очных переговоров российского лидера Владимира Путина с
американским коллегой Джо Байденом. Многие высокопоставленные лица уже
находятся в Женеве. При этом каждый из них должен обязательно сдать несколько
тестов на COVID-19. Сергей Лавров решил пошутить на эту тему.
Руководитель главного внешнеполитического ведомства России, как и ряд других высокопоставленных госслужащих, накануне прибыл в женевскую гостиницу Mandarin, чтобы пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. Такое обязательство наложили на всех, кто будет в той или иной степени принимать участие в предстоящем событии.
Когда Сергей Лавров сдал анализы и покинул медицинский пункт, его встретили вездесущие журналисты. Корреспондентам было любопытно выяснить, как чувствует себя глава Министерства иностранных дел России после прохождения тестирования и какой результат был получен.
"Вскрытие покажет", – с серьезным лицом отметил шеф российской дипломатии.
Окружающим пришлась по вкусу шутка нашего министра – они тут же начали одобрительно посмеиваться. Видеоролик опубликовала официальная представительница российского МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале.
К слову, этой весной Сергей Лавров выдал смешную шутку об удаленном формате из-за коронавируса. Министр с юмором отреагировал на изменения в мире.
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