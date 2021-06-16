Лавров в Женеве рассмешил публику шуткой про вскрытие тела

Лавров в Женеве рассмешил публику шуткой про вскрытие тела
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Министр вновь блеснул остроумием

Мировая общественность и государственные деятели с нетерпением ждут начало первых очных переговоров российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Многие высокопоставленные лица уже находятся в Женеве. При этом каждый из них должен обязательно сдать несколько тестов на COVID-19. Сергей Лавров решил пошутить на эту тему.

Руководитель главного внешнеполитического ведомства России, как и ряд других высокопоставленных госслужащих, накануне прибыл в женевскую гостиницу Mandarin, чтобы пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. Такое обязательство наложили на всех, кто будет в той или иной степени принимать участие в предстоящем событии.

Когда Сергей Лавров сдал анализы и покинул медицинский пункт, его встретили вездесущие журналисты. Корреспондентам было любопытно выяснить, как чувствует себя глава Министерства иностранных дел России после прохождения тестирования и какой результат был получен.

"Вскрытие покажет", – с серьезным лицом отметил шеф российской дипломатии.

Окружающим пришлась по вкусу шутка нашего министра – они тут же начали одобрительно посмеиваться. Видеоролик опубликовала официальная представительница российского МИД Мария Захарова в своем телеграм-канале.

К слову, этой весной Сергей Лавров выдал смешную шутку об удаленном формате из-за коронавируса. Министр с юмором отреагировал на изменения в мире.

Ольга ФЕДОРОВА

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