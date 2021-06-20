Жители страны нуждаются в сильных защитниках своих интересов

Известный политэксперт Константин Комков отметил, что так называемая "пятерка лидеров" федеральной части списка единороссов на данный момент отвечает ожиданиям россиян. В нее вошли Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Денис Проценко, Елена Шмелева и Анна Кузнецова.



Комков обратил внимание, что такой состав лидеров списка политической силы демонстрирует потребность жителей России в мощных защитниках и выразителях их идей. Эксперт убежден, что пятерка полностью удовлетворяет данный запрос.

Очевидно, что главы МИД и Минобороны, а также главврач Коммунарки – это, на данном историческом этапе, символы столпов безопасности нашей страны.

В то же время, руководительница научного центра "Сириус" Елена Шмелева и уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова – это люди, которые готовы служить на благо Родины и которые ведут страну в будущее.

Обновление списка единороссов даст партии новый толчок для реализации основной задачи политической силы, которой является отстаивание интересов граждан и обеспечение их безопасности.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, в свою очередь, напомнил, что "пятерку лидеров" на состоявшемся съезде единороссов предложил сам глава государства Владимир Путин. Поддержка первого лица является огромным плюсом для партии.

Журавлев отметил, что российское население испытывает огромное доверие к главнокомандующему. На этом фоне рекомендации Владимира Путина должны получить широкий отклик у избирателей.

Эксперт также обратил внимание на то, что пятеро лидеров по сути являются людьми, отвечающими за основные задачи государства. Сергей Шойгу – это оборона, Сергей Лавров – позиция страны на международной арене, Денис Проценко – борьба с коронавирусом, Анна Кузнецова – защита детей, а Елена Шмелева – прогрессивные проекты.

Впрочем, министры должны еще решить, могут ли они покинуть свои посты и перейти в Госдуму. Сергей Викторович и Сергей Кужугетович очень востребованы на тех позициях, которые занимают сейчас.

Журавлев отметил, что такими изменениями партия "Единая Россия" демонстрирует свою готовность к обновлению и активному поиску решения тех проблем, которые сейчас стоят перед государством.

Напомним, 19 июня единороссы выдвинули на выборы в Государственную Думу более 600 кандидатов.