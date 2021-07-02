Обругавшая туристов матом хозяйка гостиницы в Анапе объявила о закрытии

Обругавшая туристов матом хозяйка гостиницы в Анапе объявила о закрытии
Фото: Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Извинения не помогли

Скандал, который разгорелся в одной из гостиниц в Анапе, подошел к своему завершению. Хозяйка заведения опубликовала пост на своей странице в Инстаграме, где сообщила, что гостиница закрывается. 

Напомним, причиной внимания общественности и полиции стал ролик, выложенный в интернет двумя туристками. Они пожаловались на грязь на полу и постельное белье не первой свежести, когда заселялись в номер гостиницы. В ответ на это хозяйка гостиницы вылила на них поток оскорблений с непечатными выражениями. Видео с ее речью записала одна из девушек. 

После этого полиция обратила внимание на гостиницу и пришла с проверкой. Управляющая пыталась отвертеться: она заявила, что ее неверно поняли и даже записала видеообращение с извинениями. Однако сразу после она опубликовала новое видео и объяснила, что ей не понравилась нетрадиционная ориентация девушек. Женщина  активно поддерживает семейные ценности и была намерена впускать в свое заведение только благополучные семьи с детьми. 

Пользователи сети положительно отреагировали на закрытие гостиницы с таким сервисом.

"За что боролась, на то и напоролась"; "Поделом тебе. С людьми тебе работать НЕЛЬЗЯ! Хотелось бы пожелать, чтобы эта история стала уроком"; "После такого люди еще долго будут помнить адрес этой гостиницы". 

Ранее "Утро" писало, что творится на пляже Анапы. 

Анна ГОНЧАРЕНКО

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