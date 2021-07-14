Переговоры близки к завершению – "Круг добра" закупит препарат "Золгенсма"

Нуждающихся в лечении детей со СМА обеспечат лекарством

Руководитель фонда и член ОПР Александр Ткаченко поделился хорошей новостью. Переговоры по поставке препарата "Золгенсма" для лечения пациентов со СМА завершаются.



Ранее фонд закупил для детей два других препарата: "Нусинерсен" и "Рисдиплам". Ткаченко подчеркнул, что этих препаратов в регионах хватит до конца 2021 года и на 1 квартал 2022-го.

За шесть месяцев жизненно важными препаратами "Круг добра" обеспечил больше тысячи детей. А уже в скором времени лекарства купят для более чем трех тысяч больных. Как рассказал Ткаченко, на закупку препаратов направили около 30 миллиардов рублей.

Решение о закупке препарата детям со спинальной мышечной атрофией фонд принимает, руководствуясь мнениями солидных экспертов РФ, специализирующихся на орфанных болезнях.

Препарат "Золгенсма" получили почти полсотни детей. Об этом рассказала глава Центра детской психоневрологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава Людмила Кузенкова.

Самая важная задача для "Круга добра" – это быстро реагировать на нужды детей, страдающих от серьезных заболеваний. В Общественной палате на слушаниях определятся с приоритетами по выбору заболеваний для закупок лекарств в дальнейшем.