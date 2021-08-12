Таким образом неизвестный охраняет выпрошенную местными жителями асфальтную дорогу

В деревне Осоргино под Одинцово местный житель решил поохотиться на большегрузы с арбалетом. Об этом рассказал один из сотрудников коммунальных служб, который проезжал мимо населенного пункта на грузовике.

Мужчина рассказал, что ехал в сторону полигона на окраине деревни, где находился необходимый ему чернозем. В один момент неизвестный на своем внедорожнике перегородил ему дорогу. Выйдя из авто, местный житель, как позже оказалось, по прозвищу Бородач нацелился на сотрудника арбалетом.

"Охотник" заявил, что многократно предупреждал – большегрузам сюда нельзя. Как оказалось, местные жители долго добивались укладки асфальта на дороге и теперь трепетно его охраняют, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Водитель отметил, что запрещающий знак в этом месте действительно есть, однако его действие не распространяется на машины, которые движутся к рабочему объекту, в числе которых полигон в конце деревни.

Инцидент между Бородачем и сотрудником коммунальных служб произошел не впервые. Подобное уже случалось зимой, но, после обращения к правоохранителям, водителю порекомендовали добираться до полигона в объезд. Сейчас же дорога, которую он использовал с того момента, находится на ремонте, и альтернативного пути нет.

После профилактической беседы местный житель пообещал, что не будет угрожать коммунальщикам оружием.