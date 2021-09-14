Курс рубля
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
- Рублю предсказали девальвацию
- Россияне бросились скупать доллары из-за страха - эксперт
Всемирная организация здравоохранения назвала дискриминацией требование ряда стран прививочных паспортов как условие для путешествий в условиях нехватки вакцин от коронавируса. Однако со временем такие документы могут быть введено, добавили в ВОЗ.
В организации обратили внимание на от факт, что в мире на сегодняшний момент некоторые страны испытывают серьезную нехватку вакцин от COVID-19, сообщает РИА ФАН.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на 71 сессии Европейского регионального комитета
организации, назвал неравенство в распределении противокоронавирусных препаратов по миру "пятном
на коллективной совести". Он призвал обеспечить равный
доступ к препаратам в вакцинам по всем регионам планеты.
В этот момент он критиковал Путина и Мишустина
Сирийский президент прибыл в Москву без предварительных объявлений