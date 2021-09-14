ВОЗ назвала дискриминацией введение прививочных паспортов для туристов

Глава организации призвал страны поделиться препаратами от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения назвала дискриминацией требование ряда стран прививочных паспортов как условие для путешествий в условиях нехватки вакцин от коронавируса. Однако со временем такие документы могут быть введено, добавили в ВОЗ.

В организации обратили внимание на от факт, что в мире на сегодняшний момент некоторые страны испытывают серьезную нехватку вакцин от COVID-19, сообщает РИА ФАН.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на 71 сессии Европейского регионального комитета организации, назвал неравенство в распределении противокоронавирусных препаратов по миру "пятном на коллективной совести". Он призвал обеспечить равный доступ к препаратам в вакцинам по всем регионам планеты.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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