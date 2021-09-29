Песков допустил блокировку YouTube в России

Песков допустил блокировку YouTube в России
Фото: Thiago Prudencio / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
В Кремле назвали действия видеохостинга цензурой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение Роскомнадзора о возможности блокировки YouTube на территории нашей страны. По словам представителя Кремля, подобные меры могут быть приняты. 

Песков уточнил, что такая ситуация может возникнуть, если контрольные органы придут к выводу, что было нарушено российское законодательство. Госдеятель добавил, что могут быть применены меры по принуждению платформы исполнять отечественные законы. Ведь терпеть подобное нельзя. 

Напомним, ранее видеохостинг заблокировал два немецкоязычных аккаунта канала RT без права восстановления. Позже Роскомнадзор призвал YouTube отменить свое действие как можно быстрее. В ведомстве уточнили, что решение Google нарушает принцип свободы распространения информации. В итоге за такие действия платформу могут включить в список причастных к нарушениям главных прав и свобод человека. Если YouTube откажется выполнять требования Роскомнадзора, то сайт могут либо частично, либо полностью заблокировать. 

Как добавляет телеканал "360", власти Германии же заявили, что не причастны к этому событию, а решение заблокировать каналы принимал видеохостинг сам. 

Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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