Первые квартиры в Москве разыграли среди вакцинированных от COVID-19

Первые квартиры в Москве разыграли среди вакцинированных от COVID-19
Фото: Klaus Ohlenschlager / Picture Alliance / www.globallookpress.com
Названы двое победителей

Первый розыгрыш квартир провели в столице среди тех, кто получил первый компонент вакцины от ковида либо ревакцинировался в период с 18 по 24 октября.

Участвовали в розыгрыше 138 999 горожан. Счастливыми обладателями квартир стали Галина Аркадьевна и Артем Игоревич.

Напомним, всего среди привившихся жителей столицы планируется разыграть десять однушек. Розыгрыши будут проводиться еженедельно. Победителей по традиции назовут в эфире канала "Москва 24". Завершится мероприятие 24 ноября. В последнем розыгрыше будут участвовать привившиеся в дни с 15 по 21 ноября.

Розыгрыш квартир стал продолжением мероприятий, проводившихся весной и летом и призванных стимулировать население сделать прививку от коронавируса. Инициатором нынешней акции стала Московская торгово-промышленная палата. Квартиры для розыгрыша предоставляют застройщики.

Сделать прививку от ковида москвичи могут в центрах вакцинации в поликлиниках, а также в популярных общественных местах, где работают выездные бригады. Это бесплатно, записываться заранее не нужно. Кроме того, вакцинироваться можно и в частных медучреждениях, работающих по соглашению с депздравом столицы.

Отметим, что жители Москвы старшего возраста, помимо участия в розыгрыше жилья, получают либо подарочный набор, либо денежную компенсацию.

Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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