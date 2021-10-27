Первые квартиры в Москве разыграли среди вакцинированных от COVID-19

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Первый розыгрыш квартир провели в столице среди тех, кто
получил первый компонент вакцины от ковида либо ревакцинировался в период с 18
по 24 октября.
Участвовали в розыгрыше 138 999 горожан. Счастливыми обладателями квартир стали Галина Аркадьевна и Артем Игоревич.
Напомним, всего среди привившихся жителей столицы планируется разыграть десять однушек. Розыгрыши будут проводиться еженедельно. Победителей по традиции назовут в эфире канала "Москва 24". Завершится мероприятие 24 ноября. В последнем розыгрыше будут участвовать привившиеся в дни с 15 по 21 ноября.
Розыгрыш квартир стал продолжением мероприятий, проводившихся весной и летом и призванных стимулировать население сделать прививку от коронавируса. Инициатором нынешней акции стала Московская торгово-промышленная палата. Квартиры для розыгрыша предоставляют застройщики.
Сделать прививку от ковида москвичи могут в центрах вакцинации в поликлиниках, а также в популярных общественных местах, где работают выездные бригады. Это бесплатно, записываться заранее не нужно. Кроме того, вакцинироваться можно и в частных медучреждениях, работающих по соглашению с депздравом столицы.
Отметим, что жители Москвы старшего возраста, помимо участия в розыгрыше жилья, получают либо подарочный набор, либо денежную компенсацию.
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