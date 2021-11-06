Как правильно встретить год Голубого Тигра

Как правильно встретить год Голубого Тигра
Фото: Elena Dunn/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Животное непотерпит неуважительного отношения к себе

Предстоящий 2022 год будет проходить под символом Голубого или Водяного Тигра – животного, обладающего непростым характером. Он отличается силой, благородством, проницательностью и мудростью, и в то же время бескомпромиссностью и суровостью. Символ несет в себе мужскую энергию.

Голубой Тигр будет символизировать сразу две энергии – дерево и воду, они позитивно влияют на все знаки зодиака. Дерево подарит стабильность, уверенность, реализацию поставленных целей, а вода поможет найти себя и раскрыть творческие способности. 

Как провести Новый 2022 год

Украсить квартиру лучше всего в единой стилистике, поскольку Тигр в этом отношении довольно придирчив. Желательно уделить внимание холодным и светлым тонам. В декоре лучше выбирать украшения голубого, синего, серебристого, вишневого или белого оттенков. Не критично добавление черных, желтых, золотистых, оражневых элементов. 

Категорически не рекомендуется отставлять незаконченный ремонт – Тигр не переностит беспорядка. В доме должна быть чистота, чтобы зверь одарил вас своим расположением. 

Желательно ограничиться в украшении жилья разноцветными огнями, мишурой и хлопушками – все это раздражает Тигра. Разозлиться символ года может и из-за заженных свечей, камина или фейерверков. 

Больше всего животному понравится, если в доме будет стоять настоящая елка вместо искусственной. 

Роман ИГНАТОВ
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