Москвичи смогут высказать свое мнение через голосование в "Активном гражданине"

Правительство Москвы приступило к формированию планов по благоустройству улиц, парков и общественных пространств на 2022 год. Часть проектов вошла в программу "Мой район" по просьбам жителей города. Специалисты разработали концепции, но до утверждения плана власти хотят выслушать мнение москвичей. Для этого на платформе "Активный гражданин" будет запущена серия голосований по программе создания качественной городской среды на следующий год.

Одной из наиболее сложных задумок является благоустройства природно-исторического парка "Покровское-Стрешнево" на северо-западе Москвы. Сейчас это настоящий лес, где можно наслаждаться единением с природой. Однако для прогулок с детьми и занятиями активными видами спорта на свежем воздухе эта территория не очень удобна. Стараясь учесть интересы всех посетителей парка, авторы разработали концепцию "Пять парков в одном", рассказал мэр города Сергей Собянин.

"Основная центральная часть Покровского-Стрешнева останется естественной заповедной зоной, а активные виды отдыха будут сконцентрированы на территориях, прилегающих к жилым районам и транспортным магистралям",

– пояснил градоначальник в своем блоге.

В Центральном парке сохранится дикий лес с тропинками для пеших прогулок. Общая длина прогулочных маршрутов здесь составит примерно 5 километров.

На севере Покровского-Стрешнева расположится Эколого-просветительский парк. Это тоже будет природная территория, но рассчитанная на более интенсивные потоки гуляющих. Для спуска к родникам здесь организуют пандусы, устроят смотровые площадки.

Спортивный парк устроят в северо-восточной части Покровского-Стрешнева вдоль Ленинградского шоссе. Здесь будет беговая дорожка со специальным покрытием, экстрим-парк, зоны воркаута, крытые теннисные, павильоны для игры в шахматы. На берегу Химкинского водохранилища продолжит работу летний пляж.

Для семей с детьми обустроят Досугово-рекреационный парк у Иваньковских прудов. Здесь полностью обновят всю инфраструктуру – детские и спортивные площадки, пляжные зоны, пикниковые точки и кафе. Еще тут откроют летний кинотеатр и павильон велопроката.

Наконец, пятый – историко-культурный парк - расположится на территории вокруг усадьбы Покровское-Глебово.

Голосование по благоустройству парка "Покровское-Стрешнево" в "Активном гражданине" уже запущено. В ближайшие недели на этой платформе жители города смогут высказать свое мнение по проектам благоустройства других парков и улиц.