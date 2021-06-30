Вопросы продолжат принимать, пока президент отвечает

Прямая линия с президентом стартовала в России в среду, 30 июня. Такой формат общения с населением Владимир Путин ввел 20 лет назад. С тех пор прямая линия стала одним из наиболее ожидаемых событий среди россиян, ведь они получают возможность не только напрямую обратиться к главе государства, но и гарантию быстрого решения многих проблем.

12:55 Вопрос по поводу возможной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским кажется нашему президенту не стоящим особого внимания. Владимир Владимирович отметил, что нет смысла встречаться с человеком, который отдал свое государство под полное управление вашингтонской администрации.

12:50 Комментируя ситуацию с тяжелым положением русских в Незалежной, глава страны не стал сдерживаться во формулировках и объявил, что такого рода дискриминацию можно сравнить с "применением оружия массового поражения".



12:42 Разумеется, многие вопросы граждан были связаны с соседним государством Украиной. Владимир Путин четко обозначил свою позицию, заявив, что не может считать население Незалежной недружественным. По его мнению, россияне и украинцы – это "вообще один народ".

Вместе с тем, президент не стал отрицать, что нынешнее руководство Украины является недружественным для нашей страны. Глава государства пообещал выпустить аналитическую статью про историю России и Украины.

12:35 Российский лидер объявил, что казна выделит средства на проведение реабилитации для людей, переболевших COVID-19.

12:30 При всей необходимости проведения массовой вакцинации требовать поставить прививку от людей, у которых есть медицинский отвод от данной процедуры – неприемлемо.

12:27 Российский главнокомандующий объявил, что его дочка тоже привилась "Спутником V".

12:25 При этом президент отметил, что даже привитые граждане способны подхватить опасную инфекцию. Заболеть могут порядка 10% вакцинированных. Однако такие люди легко переносят заболевание и не имеют серьезных последствий для организма.

12:20 Глава РФ раскрыл интригу вокруг его вакцинации от коронавируса. Оказалось, президент привился "Спутником V". Владимир Владимирович пояснил, что не хотел рассказывать, какой именно препарат выбрал, так как это могло повлиять на конкуренцию на рынке российских вакцин.

12:17 Один из обратившихся потребовал "сказать правду" – привился ли президент или нет и почему не было видео. Путин отметил, что это не так уж важно, показать видео.

"Если бы делали прививку не в руку, а в другое место – тоже надо было показывать?" – отметил президент.

12:15 На вопрос, будет ли общий локдаун в России, Путин ответил, что все меры, которые сейчас предпринимаются, направлены на то, чтобы не допустить этого. Самым важным моментом остается вакцинация населения.

12:12 Начали с коронавируса. Россияне хотят знать четкие правила о вакцинации и ограничениях по ковиду. Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. Президент напомнил, что национальный календарь прививок она не попала. При этом региональные власти, согласно действующему законодательству (документ от 1998 года), имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Время начала мероприятия известно заранее: 12:00 мск. Время окончания устанавливает сам президент. Так, в 2019 году эфир длился более четырех часов. Тогда Путин ответил на 81 вопрос, сообщает телеканал "360". В этот раз эксперты полагают, что прямая линия будет не менее объемной: в прошлом году из-за пандемии мероприятие не проводилось, так что у россиян за два года накопилось много вопросов.

Имена ведущих прямой линии заранее не назывались. Но по данным источника URA.RU, в прямом эфире вместе с президентом будут работать телеведущая "Первого канала" Елена Винник и журналистка "России 1" Наиля Аскер-заде. Как выяснилось позже, Винник в качестве ведущей все же не появилась.

За несколько часов до старта мероприятия число обращений к президенту превысило 1,2 миллиона. Организаторы обещают, что все вопросы, на которые не успеет ответить Путин, будут рассортированы и переданы в соответствующие ведомства и регионы.