Немецкий политик назвала имя будущего главы правительства ФРГ

В скором времени граждане Германии должны будут сделать судьбоносный выбор. Немцам предстоит решить, кто станет новым канцлером уже 26 сентября. Тем временем, своим мнением на этот счет поделилась действующая глава правительства Германии Ангела Меркель.



Примечательно, что выборы, которые состоятся в 2022-м году, станут первыми с 1994 года, где в борьбе за высокий пост не будет участвовать сама Меркель – политик долгие годы являлась бессменным канцлером Германии.

В связи с тем, что нынешняя глава немецкого правительства объявила, что снимает свою кандидатуру с предвыборной гонки, в Германии началась нешуточная борьба за власть. По мнению самой Меркель, высокий пост должен занять шестидесятилетний председатель партии Христианско-демократический союз Армин Лашет.

В речи на предвыборном мероприятии в немецкой столице Меркель подчеркнула, что долгие годы вместе со своими союзниками работает на благо Германии.

"Ради этого мы работаем. Для нашей страны, с Армином Лашетом – будущим канцлером Федеративной Республики Германия", – сказала Меркель.

Стоит отметить, что Лашет разделяет взгляды нынешнего немецкого канцлера на строительство российской газовой магистрали "Северный поток – 2". В целом, преемник Меркель настроен на выстраивание диалога с нашей страной.

Кстати, недавно в Германии дали ответ, почему российский лидер Владимир Путин так сильно дорожит Меркель. Наш президент понимает, что канцлер играет очень важную роль на международной арене.