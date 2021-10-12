Вячеслав Володин избран председателем Госдумы

12 октября 2021 году начал работу новый состав Государственной Думы. Первое заседание VIII созыва нижней палаты российского парламента открыла летчик-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова.

Также на первом пленарном заседании выступили представители всех политических партий, избранных в Госдуму. Напомним, что по итогам парламентских выборов, в высший законодательный орган страны прошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Они уже сформировали депутатские фракции.

Новый состав Госдумы избрал председателя. За кандидатуру действующего спикера Вячеслава Володина отдали голоса 360 депутатов из 450. Таким образом, политик переизбран на должность и сможет возглавлять нижнюю палату парламента следующие пять лет.

Кстати, отвечая на вопросы коллег, Володин призвал расширить контрольные полномочия Госдумы. Он подчеркнул, что в законодательном органе теперь будет действовать новый комитет – по контролю. Также политик предложил депутатам совместно обсуждать и выстраивать приоритеты работы.

На первом заседании нижней палаты парламента также избраны вице-спикеры. Первыми заместителями председателя Госдумы стали Александр Жуков (ЕР) и Иван Мельников (КПРФ). Депутаты восьмого созыва образовали 32 комитета, которые теперь будут соответствовать профилю министерств.

"Обсуждая структуру, мы сошлись во мнении, что правильно было бы создать комитеты, исходя из профиля отраслевых министерств, агентств и служб, которые замыкаются на Правительство" – отметил Володин.

Отметим, что поправки в Конституцию РФ расширили полномочия Госдумы. На первом пленарном заседании новый состав законодательного органа уже принял ряд решений.