США пепредумали с бойкотом Олимпиады в Пекине

США пепредумали с бойкотом Олимпиады в Пекине
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Вашингтон направил в КНР заявки на получение виз для официальных лиц страны

Соединенные Штаты направили Китаю заявку на получение виз для ряда американских чиновников, которые собрались посетить Зимнюю Олимпиаду в Пекине, и это несмотря на объявленный ранее Вашингтоном бойкот Игр-2022. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник, 27 декабря.

"В ответ на эту заявку, касающуюся правительственной делегации Соединенных Штатов, мы будем действовать в соответствии с международными правилами. Китай рассмотрит данный вопрос на основе принципа взаимности", – цитирует EADaily дипломата.

Лицзянь не преминул отметить, что ранее Вашингтон, не дождавшись приглашения от Пекина на посещение Олимпиады, объявил, что американские чиновники отказались ехать на спортивное ристалище.

"Мы в очередной раз настаиваем, чтобы США действовали в соответствии с олимпийским духом и прекратили политизацию, перестали делать заявления, чтобы подорвать зимние Игры в Пекине", – призвал американские власти китайский дипломат.

Напомним, 6 декабря Вашингтон объявил о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. Данный шаг предполагает отказ от поездки в Поднебесную официальных лиц. При этом сами атлеты из США не отказались от участия в Играх. Однако инициативу Штатов поддержали Австралия, Великобритания и Канада.

Позже официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что государства, которые пытаются использовать Игры для политического давления на Пекин, совершают ошибку и поплатятся за нее.

Олимпиада в китайском столице пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. В Кремле сообщили о запланированной президентом РФ Владимиром Путиным поездке в Пекин на открытие Зимних Игр.

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Ответ на отказ НАТО по гарантиям безопасности дадут российские военные – Путин

Москва не станет спускать с рук недружественные действия альянса

В России потребовали $1 трлн от Запада

В Совфеде ответили на претензии Еврокомиссии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей