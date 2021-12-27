Вашингтон направил в КНР заявки на получение виз для официальных лиц страны

Соединенные Штаты направили Китаю заявку на получение виз для ряда американских чиновников, которые собрались посетить Зимнюю Олимпиаду в Пекине, и это несмотря на объявленный ранее Вашингтоном бойкот Игр-2022. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник, 27 декабря.

"В ответ на эту заявку, касающуюся правительственной делегации Соединенных Штатов, мы будем действовать в соответствии с международными правилами. Китай рассмотрит данный вопрос на основе принципа взаимности", – цитирует EADaily дипломата.

Лицзянь не преминул отметить, что ранее Вашингтон, не дождавшись приглашения от Пекина на посещение Олимпиады, объявил, что американские чиновники отказались ехать на спортивное ристалище.

"Мы в очередной раз настаиваем, чтобы США действовали в соответствии с олимпийским духом и прекратили политизацию, перестали делать заявления, чтобы подорвать зимние Игры в Пекине", – призвал американские власти китайский дипломат.

Напомним, 6 декабря Вашингтон объявил о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. Данный шаг предполагает отказ от поездки в Поднебесную официальных лиц. При этом сами атлеты из США не отказались от участия в Играх. Однако инициативу Штатов поддержали Австралия, Великобритания и Канада.

Позже официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что государства, которые пытаются использовать Игры для политического давления на Пекин, совершают ошибку и поплатятся за нее.

Олимпиада в китайском столице пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. В Кремле сообщили о запланированной президентом РФ Владимиром Путиным поездке в Пекин на открытие Зимних Игр.

